Pablo Motos reaparece y sus seguidores se sorprenden por su cambio físico: "El padre de los Thornberrys"

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', está de vacaciones, al igual que todo su equipo, pero con la mente puesta en la próxima temporada, que arrancará dentro de nada en Antena 3.

En septiembre arrancará una nueva etapa para el programa, en la que Motos que acompañar a toda la audiencia durante unos meses claves para la recuperación de nuestro país, después del avance de la vacunación y, si todo sale bien, la recuperación de la ansiada normalidad que reinaba en la sociedad antes de la llegada del coronavirus a nuestras vidas.





Tal y como explicó el propio Pablo Motos en su despedida el pasado mes de julio, el programa tendrá como meta fundamental ayudar a la "reconstrucción" de nuestras vidas, llenando de humor y buenas sensaciones los hogares de todos los españoles cada noche de lunes a jueves. Pero, a pesar de que el programa se encuentra en la actualidad en su periodo de descanso por la temporada estival, las apariciones de Pablo Motos en la parrilla de Antena 3 continúan durante este mes de agosto, a través de la recuperación de algunas de las entrevistas más importantes de la última temporada.

No obstante, el presentador de 'El Hormiguero', quien todavía está de vacaciones, no ha dudado en compartir fotografías y vídeos en sus redes sociales de sus días de descanso. Unas imágenes que, como no podía ser de otra manera, ha sorprendido a todos sus seguidores por el gran cambio físico de Motos durante estos días de desconexión del espacio de Antena3.

El cambio del presentador de 'El Hormiguero'

Los seguidores del espacio no han dudado en bromear positivamente su cambio físico, que como él ha dejado ver en sus fotografías de Instagram, ha sido notorio.

Hablamos en concreto de un vídeo que él mismo publicó hace unos días en su cuenta, en la que habla de "un sitio muy bonito". Rodeado de calas y subido a una moto acuática, Pablo Motos concluye el vídeo saludando a la cámara. No obstante, y lejos del aspecto que presenta normalmente y al que están habituados muchos de sus seguidores, Pablo Motos reaparece con el pelo completamente blanco y una barba pelirroja más larga de lo normal.





"Barba roja, pelo blanco", "Te pareces al padre de los Thornberrys" o "¿Y esas canas, Pablo?" han sido de los comentarios más repetidos en respuesta al vídeo.





En cualquier caso, lo que está claro es el que el presentador de Antena3 está disfrutando de sus vacaciones, preparado para una nueva temporada del 'El Hormiguero', para la que ya adelantaron antes de sus días libres, habrá cambios y nuevas sorpresas para seguir siendo uno de los programas líderes de la parrilla de Atresmedia.