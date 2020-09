Pablo Motos hace promoción a Telecinco en 'El Hormiguero' y se da cuenta de su error: "¿Qué estamos haciendo?"

Este lunes, Los Morancos han sido los invitados de'El Hormiguero'. Los humoristas han visitado el programa de Pablo Motos para promocionar su último proyecto, una nueva obra de teatro en la que hacen refetencia a la situación complicada que está viviendo la cultura debido a la pandemia generada por el coronavirus. Asimismo, los hermanos quisieron hacer hincapié en lo seguro que es ir a ver los espectáculos, dado que no se ha provocado ningún rebrote en un entorno parecido: "El teatro es seguro y todos los profesionales luchan para que vayamos todos con seguridad".

Además, contaron que en su nueva obra, llamada 'El Desfase', imitan a algunos de sus personajes míticos y hablan con humor de la situación actual. Según han explicado, también han querido meter a nuevos personajes, entre los que se encuentran los rostros más populares que han protagonizado momentos durante la crisis sanitaria.

Tal y como confesaron, Fernando Simón es uno de los nuevos personajes que han incorporado en su actuación y es interpretado por César. Es por esto por lo que el menor de Los Morancos hizo una breve demostración de cómo se pone en la piel del experto sanitario. A raíz de esto, estuvieron debatiendo sobre la importancia del epidemiólogo durante la pandemia e hicieron mención de la aventura que acaba de emprender junto a Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'.

"Fernando ahora está muy bien porque se ha ido con Calleja y todas las curvas que había dado las ha metido en el agua", comentaban los cómicos. "Bueno, no sé si lo han echado todavía, yo estoy viendo las publicidades", aseguró Jorge. "Creo que aún no, no lo sé", respondía Pablo Motos para intentar redirigir la conversación. "Pues deberías saberlo porque es de la cadena, ay no, es de Cuatro", contestaban los hermanos mientras hacían, sin darse cuenta, promoción gratuita a Mediaset, su competencia directa.

"No, lo va a emitir Telecinco", afirmó el presentador. Fue entonces cuando, mientras conversaban sobre la emisión de 'Planeta Calleja', Motos cortó el debate y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. "¿Qué estamos haciendo? Esta conversación no tiene sentido en esta casa", concluyó entre risas. "Antena 3, Atresmedia", exclamaron Los Monarcos al percatarse.