Pablo Motos confiesa en La Roca las duras consecuencias que sufrió por entrevistar a Abascal

Este domingo, Nuria Roca ha aterrizado en la parrilla de laSexta con su nuevo programa, 'La Roca'.De esta manera, la presentadora ha cogido el relevo de Cristina Pardo, quien tuvo que despedirse con 'Liarla Pardo' tras anunciar su fichaje para ponerse al frente de 'Más vale tarde'. En su estreno, la presentadora ha comenzado por todo lo alto, contando con entrevistas con algunos de los rostros más reconocidos.

En primer lugar, Roca ha hablado con Carlos Latre , quien, a través de una conexión en directo, ha promocionado su nuevo musical, 'Golfus de Roma'. Por si fuera poco, la conductora del espacio también ha conectado con Mercedes Milá, quien se encontraba promocionando su nuevo programa de entrevistar para Movistar+, 'Milá Vs Milá'.

Sin embargo, el plato fuerte ha sido Pablo Motos. La presentadora ha recibido en plató a su compañero y amigo. En esta ocasión, se han invertido los papeles y, acostumbrados a la dinámica de 'El Hormiguero', donde Motos presenta y ella es colaboradora, ha sido Roca quien ha hecho las preguntas al presentador. Antes de recibir al invitado, la comunicadora reconoció que le "apetecía mucho" entrevistarle.

"Me apetece muchísimo. Muchísimo es muchísimo porque Pablo está en un momento vital y profesional maravilloso. Entonces, además de verle todo los días en 'El Hormiguero', la oportunidad de hablar con él y que me cuente cómo se siente y cómo está, creo que va a ser muy interesante", contaba la propia Roca en una entrevista para COPE.

Y así fue. Nada más empezar, la conductora del espacio se interesó por la faceta más personal de Motos y quiso saber cómo vivió el coronavirus, momento en el que Roca tuvo que coger las riendas del programa de las hormigas. "No había fallado ni un día en 15 años. Menos mal que tú sabías cómo funcionaba el programa perfectamente, pero fue terrible", comenzaba diciendo Motos. "Tenía miedo porque soy asmático, estaban muriendo cientos de personas todos los días y al ver los datos pensaba que igual en diez días podía estar en la UCI o muerto, por lo que eran muchas emociones", confesaba.









Por otro lado, la comunicadora hizo hincapié en uno de los momentos más duros para Motos hace unos años y quiso saber si estaba preparado para hacer frente a una nueva campaña electoral, lo que conlleva volver a entrevistar a los representantes políticos de cada partido. Por este motivo, tendría que volver a ponerse al frente de Santiago Abascal, cuya entrevista causó mucha repercusión.

El invitado echó la vista atrás y recordó que compartir mesa con el líder de Vox fue "como si te estuvieran apuntando con una pistola en la cabeza y te fueran a disparar en cualquier momento". "Se cortaba el aire. Normalmente cuando entrevistas a alguien el previo es para tranquilizar al invitado y allí se cortaba la tensión. Parecía un duelo", confesaba Motos.

"¿Pero por él?", le preguntó la conductora del espacio. "Por la situación. Porque a él todo lo que hace tiene el ruido que tiene y a mí es que me estaban diciendo que yo estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a alguien que tiene representación parlamentaria igual que el resto y me pusieron a parir porque era el primero. Que luego lo entrevistó hasta el tato", se lamentaba el entrevistado.

Según ha contado Motos, desde entonces, mucho le acusar de ser "fascista": "A mi decían que yo era un fascista y eso ha quedado en buena parte de las redes, que yo soy de Vox. Y cuando le entrevisté los que me querían matar eran los de Vox porque los de izquierdas pararon todos y me atacaron los de Vox porque les pareció una entrevista dura".









"Pasé el peor mes que he pasado desde que presento 'El Hormiguero'"

"Yo quise ver la fortaleza de las ideas de Santiago Abascal y hablar claramente del aborto, los inmigrantes, la homosexualidad, la adopción y aquello podría resultar incómodo. Cuando acabó yo pasé el peor mes que he pasado desde que presento ‘El Hormiguero’ porque por la calle la gente me insultaba, me insultaban los de Vox”, aseguraba el presentador.

"Me decían que yo no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana. Hubo un señor que se metió en un restaurante que yo estaba con mi familia y se me puso a gritarme de forma muy violenta y faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Afortunadamente cuando me iba a levantar se fue, pero lo pasé muy mal", contaba, dejando claro que llegó a ser agredido por la calle.

A pesar de todo, Motos tiene claro que va a seguir entrevistando a todos los políticos por igual: "No te puedes dejar llevar por la presión jamás, parte de tu trabajo es no dejarte llevar por la presión. Tu cuando crees que algo es justo lo tienes que hacer y punto. Vale te van a dar una paliza y mañana se la darán a otro. Aquí cada día dan una paliza a alguien".

??Abascal en la dura entrevista con Pablo Motos no ha dudado sobre la aberrante Ley de Violencia de Género.



