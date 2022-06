Pablo Motos confiesa el llamativo trato que recibe de un compañero de 'El Hormiguero': "Me incomoda"

La noche del jueves, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero'con la visita de Susanna Griso. El conductor del espacio aprovechó la presencia de su compañera para hacer un repaso de su trayectoria profesional y de algunas de las anécdotas que ha vivido tras las cámaras. "Rajoy tiene la mejor sobremesa de la política española", reconocía la periodista sobre los entrevistados que han pasado por 'Espejo Público'.

Acto seguido, reconoció la metedura de pata que hizo: "Una persona con mucho poder en este país me envió un mensaje y entonces le empecé a vacilar mucho. Pensaba que era otra persona, evidentemente. Me dijo que estaba sobrevolando mi tierra y, efectivamente, estábamos dando [en 'Espejo público'] unas imágenes de alguien en helicóptero. Dije 'ostras, estoy hablando y le he vacilado'". "No era Aznar", aseguraba ella ante la intriga de Motos por la identidad de la persona que estaba al otro lado del teléfono.

"Entonces era Pedro Sánchez", apuntaba el conductor del espacio de las hormigas, una respuesta a la que la presentador de Antena 3 reaccionó con una carcajada. "Como ya han pasado 20 segundos y has dicho que no era el otro o el otro, yo te digo este nombre y no lo dices tú. Tú no lo has dicho, yo lo he sugerido y aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de broma. Siempre estamos de broma", sentenciaba el presentador para pasar al siguiente tema.









"Dices 'dejadme en paz'"



Posteriormente, tras despedir a la entrevistada, Motos daba paso a la tertulia de actualidad que se celebra cada jueves, en la que cuenta con la presencia de Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. En esta ocasión analizaron varios temas de actualidad como la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN. Fue cuando hablaron de los protocolos de seguridad cuando el presentador aprovechó para desvelar "una cosa" que le pasa cada día en el programa y que le "incomoda un poco".

"Cuando llego, aquí hay una persona del equipo que dice 'ha llegado pablo'", revela el comunicador, señalando que se ha convertido en algo habitual y que se hace cada día cada vez que se desplaza por los pasillos de las instalaciones de 'El Hormiguero'. "Baja Pablo, va al baño, ha salido, tiene buena cara... No sé, que dices 'dejadme en paz'", recuerda Motos. "Cuando voy a bajar al programa lo entiendo, pero cuando llego no", opinaba muy claro, haciendo referencia a lo poco que le gusta este trato.

A pesar de ello, Nuria Roca reconoció que disfruto mucho de ese protocolo cuando cogió las riendas del programa y tuvo que sustituir a Motos por haber dado positivo en covid. "Te tengo que confesar que cuando te tuve que sustituir, mi gran ilusión era que por el walkie dijeran 'baja Nuria'", reconocía la también presentadora de 'La Roca' entre risas.