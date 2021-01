Pablo Motos confiesa el "golpe" que le cambió la vida en 'El Hormiguero': "Ya nada fue igual"

La noche del martes, Javier Gutiérrez y Karra Elejalde visitaron 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película, 'Bajo cero', la que se estrenará a Netflix el próximo viernes, 29 de enero. Tras promocionar su nuevo proyecto, los actores hicieron hincapié en las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse al grabar el film con la pandemia de por medio.

Asimismo, los entrevistados contaron que su nuevo trabajo es un thriller en el que un policía se ve obligado a atrincherarse en el furgón de traslado de presos que conduce cuando el vehículo es asaltado. De la misma manera, contaron que el misterio es el protagonista del largometraje, por lo que los productores pensaron en mantener en secreto la participación de Elejalde como parte del reparto, por lo que apenas se le aprecia en el póster promocional.

Tras comentar algunas de las curiosidades de la película sin desvelar demasiado de la trama, el presentador hizo una pregunta a sus invitados que él también respondió. El comunicador recordó que a Larry King se le empezó a conocer tras entrevistar a Frank Sinatra, lo que definió como "un golpe de suerte": "¿Cuál ha sido el vuestro?", quiso saber Motos.

"Cuando hacía el servicio militar me encontré con un actor que se hacía pasar por loco, al terminar el servicio me fui con él a la farándula con todos mis miedos, yo no quería ser actor, me sucedió, yo quería ser pelotari o fraile", confesó Elejalde tras reconocer que también consideraba '8 apellidos vascos' y 'Airbag' un "golpe de suerte" para su carrera.

Por otro lado, Gutiérrez contó que el suyo se produjo cuando estaba "trabajando en una obra de teatro": "Vino a vernos Álex de la Iglesia, le gustó tanto mi trabajo que me llamó para protagonizar una película cuando no había hecho casi cine".

"Luis Tosar, Eduard Fernández y no sé qué otros dos actores más le habían dicho que no y había pensado en mí, que apenas había hecho cine, para ser el protagonista de su película", añadió el intérprete.

A raíz de sus respuestas, el presentador se atrevió a contar su "golpe de suerte", el que marcó un antes y un después en su vida profesional y en 'El Hormiguero': "El nuestro fue Will Smith. Hacíamos el programa y un día vino y cantó el 'Torito bravo', la canción de El Fary, y eso me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento nada fue igual".