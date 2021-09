Pablo Motos, atónito en 'El Hormiguero' tras conocer la nueva afición de Nuria Roca: "Culo veo, culo quiero"

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', se ha puesto otro jueves más al frente de la 'tertulia de actualidad', la sección con la que el programa despide la semana y que en esta ocasión ha contado con la presencia de Cristina Pardo, Nuria Roca, María Dabán y Juan del Val.

En esta ocasión, la edición de la tertulia ha sido un poco express, ya que el presentador tenía un as en la manga y ha querido dar respuesta a uno de los momentos más polémicos de la pasada semana.

Hace siete días, Juan del Val hacía un comentario sobre la Kata, disciplina deportiva que ha sido olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la que España ha conseguido rascar dos medallas olímpicas: la de oro en la prueba femenina y la de plata en la masculina. En este sentido, el marido de Nuria Roca hizo un comentario en el plan de que no sabía muy bien cómo se ejecutaba esta práctica.

Sus palabras provocaron muchas críticas en redes sociales y el propio guionista de 'El Hormiguero' publicaba un vídeo en redes sociales explicando los insultos y las amenazas que había recibido: "Este vídeo no es una queja ni una rectificación porque me parece muy absurdo arrepentirse de la risa".

En este sentido, Pablo Motos ha querido cerrar este capítulo invitando al deportista olímpico, Damián Quintero, medalla de plata en Tokio. Quintero se ha presentado en el plató de Atresmedia con su medalla colgada y reconociendo tener una buena relación con Juan del Val, con el que habló después de que surgiera toda la polémica.









El propio Quintero ha reconocido no haberse sentido ofendido por las palabras de Juan del Val, incluso ha señalado que a él también le han parado por la calle para decirle que no entendían muy bien cómo funcionaba la Kata. "Me decían que sus hijos se preguntaban cuando lo veían por televisión que cuándo comenzaban a pegarse".

Tras ello, y el reconocimiento de Juan del Val al esfuerzo y al papel de Damián Quintero en Tokio, el propio deportista olímpico y el escritor han protagonizado una prueba de Kata en el propio plató de 'El Hormiguero', muestra de la que Juan del Val se ha retirado antes de tiempo.

La nueva afición de Nuria Roca

Tras la marcha de Quintero, la mesa de 'El Hormiguero' se ha vuelto a llenar con los colaboradores que participaban en la tertulia de actualidad. En este momento, Nuria Roca ha querido pedir el turno de palabra para reconocer que se ha aficionado a la Kata: "Oye, yo ahora me he aficionado a la Kata".

La nueva afición de Nuria Roca pic.twitter.com/G5QYVqB07B — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) September 17, 2021

Después de escuchar esta declaración, el propio Pablo Motos ha querido bromear con Nuria Roca tras destaparse su nueva afición: "Es que tú lo quieres todo. Culo veo, culo quiero. Pero creo que te has aficionado a la 'Cata' con C, como dice María".