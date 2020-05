El Maratón de Boston se cancela por primera vez en 124 años

El Maratón de Boston anunció este jueves la suspensión de la prueba por primera vez en su 124 edición, al tiempo que propuso una cita virtual para la segunda semana de septiembre, fecha para la que ya había sido pospuesto por la crisis del coronavirus.

"La Asociación de Atletismo de Boston ha anunciado que el 124 Maratón de Boston será un evento virtual, después del anuncio de la cancelación de la prueba por parte del alcalde de Boston, Martin Walsh, por ser un evento masivo y como medida ante la pandemia de COVID-19", dice un comunicado de la organización.





The @BAA has announced that the 124th Boston Marathon will be held as a virtual event, following Boston Mayor Martin Walsh’s cancellation of the marathon as a mass participation road running event due to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/tlIdvsU9sq