Pablo Motos alucina por lo que Álvaro Morte cuenta de cuando se vacunó de covid: "¿No te pondrían la Moderna?"

La noche del lunes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero'. El programa de Trancas y Barrancas dio la bienvenida a la semana con Álvaro Morte y Rodrigo Santoro como invitados, quienes acudieron para presentar su nueva serie de Amazon Prime Video: 'Sin límites'. Esta ficción narra la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Como consecuencia de la época en torno a la cual gira la historia, ambos protagonistas tuvieron que pasar por un trabajoso proceso de caracterización para parecerse lo más posible a los personajes originales.

Teniendo en cuenta la cantidad de horas que debían pasar en maquillaje, los actores reconocieron que acabaron desarrollando algunas tareas cotidianas de su rutina vestidos del siglo XVII. El caso más llamativo fue el del también protagonista de 'La casa de papel', ya que contó cómo fue así vestido a vacunarse contra el coronavirus, lo que compartió en sus redes sociales.

"Tú te fuiste a vacunar del covid vestido del Elcano, ¿no?", le preguntó entonces el conductor del espacio de Antena 3 a Morte. "Esto tiene una explicación. En un rodaje de este tipo, que fue realmente duro, tienes un plan de rodaje. Rodamos en tiempos de pandemia, lo cual lo hizo todo más difícil, y yo saqué cita para vacunarme ese día. Aparentemente, yo terminaba una secuencia a las 12 y después no entraba de nuevo hasta las 4 de la tarde. Por lo que pensé que me daba tiempo a desmaquillarme e ir al Ramón y Cajal a pincharme la vacuna", se comenzaba justificando el actor.





"Le dije que era actor y que estaba en mitad de un rodaje"

"El rodaje se retrasó un poco. Entonces, ya no me daba tiempo, pero tampoco quería perder la cita de la vacuna. Pensé: 'Mira, pues que más da'. Me fui con la peluca, la barba y vestido del siglo XVII. Con toda la ropa y con todo me presenté allí", confesaba el entrevistado, haciendo referencia a que el plan de rodaje no fue el previsto y no le quedó otra opción si quería llegar a su cita. "¿No te pondrían la Moderna?", bromeaba una de las hormigas, señalando la marca de la vacuna de la farmacéutica estadounidense.

"Recuerdo llegar allí y que la gente intentaba ser discreta y hacer como que no pasaba nada", recordaba Morte entre risas. "Recuerdo a una madre diciendo a sus hijos que pasasen rápido por mi lado. No toques...", agrega, recreando la imagen de la madre que alejaba a sus pequeños del actor al creer real su extraña vestimenta.

"Según te sientas, ¿te justificaste con la enfermera y le dijiste que eras actor?", quiso saber Motos sobre aquel momento. "La enfermera estaba de espaldas preparando todo y, de repente, se gira, me ve y hace...", contaba el actor, imitando cómo la enfermera se quedó sin palabras. "Le dije que era actor y que estaba en mitad de un rodaje", reconoce Morte. "Ojú, ya pensaba que venías comido de mierda", le respondió entonces la sanitaria andaluza. "Es maquillaje, es maquillaje", insistía él, entre risas.