Pablo Iglesias anuncia una demanda contra Eduardo Inda por sus palabras en "El programa de Ana Rosa"

El candidato de Unidas Podemos al Gobierno de la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales contra el periodista Eduardo Inda por los "insultos" proferidos contra él durante su intervención en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco.

"Vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda por esto que ha dicho hoy en el programa de Ana Rosa. El silencio de la presentadora mientras, entre insultos, nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática", ha expresado el exvicepresidente Pablo Iglesias en redes sociales.

Vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda por esto que ha dicho hoy en el programa de @anarosaq El silencio de la presentadora mientras, entre insultos, nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática ���� pic.twitter.com/mgxYQZGV2Q — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 12, 2021

Eduardo Inda ha llamado "gentuza". "Cuando llamo eso a Irene Montero o Pablo Iglesias, no les estoy insultado, les estoy describiendo. Una gente que señala a periodistas y que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza. Es chusma", ha dicho Inda. Además, el director del medio "Ok Diario" ha señalado que algún día "los medios de comunicación tendrán que reflexionar lo que ha sido durante siete años la promoción constante de este personaje, de su partido". "Cuando es un partido antidemocrático y financiado por dos dictaduras. La venezolana, que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos, y la dictadura iraní, que cuelga a homosexuales y que lapida a mujeres. Algún día, la profesión tendrá que reflexionar porque se ha dado tanta cacha y se ha blanqueado a este personaje y se le han perdonado tantas fechorías y tantas atrocidades democráticas", ha expresado.

VÍDEO POLÉMICO DE PODEMOS CONTRA PERIODISTAS

La formación de Iglesias publicó este pasado en su cuenta oficial de Twitter un video donde aparecen profesionales de los medios de comunicación. Con los mensajes "ellos ya han hablado mucho" y "Ahora, #QueHableLaMayoría", en el vídeo se pueden ver, entre otros a Vicente Vallés, Éduardo Inda, Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos o Pablo Motos.

"Hasta EEUU ha denunciado al Gobierno y sus socios por ataques a periodistas que no son compatibles con una democracia avanzada.

Sánchez debe desautorizar de inmediato a su socio de Gobierno. Frente a los totalitarios, libertad de prensa", respondía Pablo Casado.

