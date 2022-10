Pablo Díaz vuelve a ‘Pasapalabra’, dedica unas palabras a Orestes y le hace un simbólico regalo: "Venga ya..."

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Sin embargo, Orestes sigue siendo el concursante más destacado, dado que se ha convertido en el más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ en Antena 3, superando el récord de Pablo Díaz de 260 programas seguidos.









"Gracias por el cariño que me demuestras con esto"



Por ello, el concurso de Antena 3 ha querido tener un detalle con el veterano concursante y ha recopilado emotivos mensajes de enhorabuena de otros míticos rostros que han pasado por el Rosco anteriormente como Jaime, Luis de Lama, Nacho Mangut, Marco Antonio, Marisa y no podía faltar Pablo Díaz. “Orestes, también te quería felicitar. Enhorabuena por ese pedazo de 260 programas. Sigue así, sigue haciéndolo lo bien que lo estás haciendo. Eres uno de los mejores concursantes y eso se nota. No solo porque le echas muchísimas horas y porque te quedas a un par de palabras en la mayoría de los programas y ya sabes que eso significa que el bote puede estar cerca”, comenzaba diciendo Díaz.

“Además, se nota que te lo pasas muy bien, eres majísimo con toda la gente que te rodea, con Rafa, con todo el equipo del programa. Y también haces sentir muy bien a todos los que te vemos desde casa. Así que aguanta porque ese bote puede estar al caer. Y, por cierto, es posible que te llegue una camiseta muy especial”, finalizaba. De pronto, Rafa aparecía en pantalla con un regalo de parte de Díaz.

“Joe… The Legend of Zelda…”, reaccionaba Orestes, haciendo referencia a lo mucho que le había gustado la camiseta. “Qué bonita, como me representa…”, agregaba muy emocionado. No obstante, Orestes no caía en el verdadero significado del regalo. “¿Qué si me suena de algo más?”, se preguntaba. “Es la que llevó el propio Pablo cuando ganó el bote”, le desvelaba un miembro del equipo. “Venga ya…”, decía sin dar crédito. “Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por el cariño que me demuestras con esto, por darme este gesto tan especial”, decía muy agradecido.