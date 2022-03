Pablo Díaz regresa a 'Pasapalabra' y sufre un revés importante en pleno rosco final

El pasado mes de julio, el tinerfeño Pablo Díaz Sánchez lograba completar las 25 definiciones de la prueba final de 'El Rosco' y ganar 1,8 millones de euros en 'Pasapalabra'. A sus 24 años, se convertía en el concursante que más tiempo ha durado en la historia del espacio que presenta cada tarde Roberto Leal, con un total de 260 programas.

El joven contó con 176 segundos para completar la famosa prueba del programa y se enfrentó en este duelo final a Javier. Pablo consiguió completar todas las definiciones de 'El Rosco' para llevarse el abultado premio de 1.828.000, el tercero más alto del formato. Díaz ya había concursado en 'Pasapalabra' en el año 2017, con la edad de 19 años, y estuvo en el programa durante 47 programas hasta que fue eliminado. El 26 de junio de 2020 regresó al espacio en el que ahora sí que ha logrado el premio final.

Para sorpresa de los seguidores del concurso, hace unos días, Chilevisión anunciaba que preparaba un Mundial de Pasapalabra para celebrar los cuatro años de emisión del programa, la cadena chilena ha querido reunir por primera vez a campeones hispanoablantes internacionales de este formato, entre los que se encuentra Díaz. Durante los próximos dos meses, el programa enfrentará a algunos de los mejores concursantes de las ediciones de España, Panamá, Uruguay, Argentina y, por supuesto, Chile.

Pablo Díaz se enfrenta a su primer rosco en el Mundial de 'Pasapalabra'

El tinerfeño se ha enfrentado este lunes al chileno Egor Montecinos en el arranque del Mundial y no le ha ido demasiado bien. Por primera vez en la historia del concurso, la cadena ha renovado 'El Rosco' añadiendo tres comodines a partir de la segunda vuelta. El primero de ellos permite a los concursantes volver a escuchar una definición sin que corra el tiempo, el segundo permite lanzar una respuesta antes de empezar a jugar para comprobar si es correcta o no, y el tercero da la opción de coger una letra del rosco del rival, siempre y cuando este haya pasado palabra en la misma o todavía no la haya podido escuchar.

España v/s Chile ?? ¡Estos son los dos grandes jugadores que competirán en este primer capítulo de #PasapalabraMundial ?? Señal online: https://t.co/ajsTGxyk3Cpic.twitter.com/rUU5s2w2VU — Chilevisión (@chilevision) March 14, 2022

Egor y Pablo llegaron al rosco con tan solo cinco segundos de diferencia, pero en la primera vuelta Egor logró un número mayor de aciertos. La dificultad de ambos fue bastante similar y, aparentemente inferior a la que vemos a diario en Antena 3, pero el jugar fuera de casa ha jugado una mala pasada a Díaz. Finalmente, el español logró 20 aciertos, pero cometió 4 fallos, frente a los 21 aciertos y un fallo de su rival. Con esta derrota, Pablo queda fuera de la competición internacional en su primer día como participante.