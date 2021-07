Pablo Díaz reaparece en 'Espejo Público' y desvela en qué ha invertido parte del bote de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz, concursante de 'Pasapalabra', congregó a millones de espectadores ante la pequeña pantalla y se llevó el bote de 1.828.000 euros. Un mes hace ya de aquella hazaña, y ha adelantado en 'Espejo Público' cómo ha cambiado su vida tras participar en el formato. Los colaboradores del programa se han interesado por cómo ha cambiado su vida este premio y en qué lo ha invertido. Y así lo ha contado. "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch".









El ganador del concurso que presenta Roberto Leal ha argumentado que juega mucho a este tipo de videojuegos aunque no será su única inversión. "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema, y luego también en independizarme que no mucha gente de mi edad puede decir...", afirmaba en Antena 3.

??¿En qué ha gastado @pablodiazviolin parte del premio de 1.828.000 euros de @PasapalabraA3?https://t.co/Tk9r4yqJGn — Espejo Público (@EspejoPublico) July 27, 2021

Además, Díaz ha contado que tiene planificado hacer algún viaje con su novia o su familia, pero que no es una persona caprichosa y que piensa invertir su dinero con cautela. No obstante, Pablo no podrá disfrutar del premio al completo ya que tendrá que entregar a Hacienda el 43% de los beneficios.









La vida del tinerfeño ha dado un giro drástico hasta en su aspecto físico, ya que se tiñó el pelo de color verde por una apuesta y en unos días se rapará la cabeza al cero. Numerosas experiencias que demuestran el gran cambio que ha vivido fruto de ese rosco que completó en 'Pasapalabra' con su correspondiente premio.

Preocupación por el estado de salud de Pablo Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra': "Hoy no hay stream"

El pasado sábado, como es habitual, los seguidores de Pablo en Twitch contaban con verle en directo, pero se han visto sorprendidos por un mensaje que dejaba el tinerfeño en su cuenta de Twitter: "Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana".

Como muchos españoles, a Pablo le tocaba el turno de vacunarse contra el COVID. Como él mismo ha contado, el joven de 24 años ha recibido el pinchazo que le ha causado algunos efectos secundarios habituales, como fiebre y mal cuerpo, por los que se ha visto obligado a descansar de sus compromisos en las redes sociales.