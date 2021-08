Pablo Díaz revela qué será lo siguiente que comprará con el bote de 'Pasapalabra': "Para mí y mis padres"

El flamante ganador del bote de Pasapalabra, Pablo Díaz, continua presente en la actualidad informativa gracias a su espectacular actuación en el programa de Antena 3 donde, después de enfrentarse a un más que digno contrincante, Javier Dávila; obtuvo el tercer premio más grande de la historia del programa que ascendía a 1.800.000.

El joven tinerfeño se mantiene en una nube tras su paso por el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', donde después de hablar de sus facetas más personales, sorprender al público con su manejo del violín o sus consejos particulares para superar el rosco de Pasapalabra; su participación en el show televisivo logró que el programa fuese el más visto de la última temporada alcanzando un 24% de share.





El violinista de 24 años, que con su temprana edad ya maneja una pequeña fortuna -a pesar de los esfuerzos de Hacienda por llevarse una buena porción del premio-, no dejó de comentar su valoración acerca de este hecho, “a lo mejor se queda en un millón limpio, pero es lo que hay, hay que hacerlo y ya está. Como cualquier otra persona”, comentó Díaz a Cristina López Schlichting en Fin de Semana COPE. “Desde luego, si uno se lo administra te soluciona bastantes cosas y yo quiero pensar que lo voy a administrar bien”, apostilló en el programa radiofónico. No obstante, después de comprarse una Nintendo 64 y una Nintendo Switch, el ganador del bote de 'Pasapalabra' ha contado en una entrevista publicada en 'Diario de Avisos', desde el pueblo en el que veranea durante años, qué será la siguiente cosa en la que gastará el dinero.

"El resto de dinero ya se verá"

Al ser preguntado precisamente por esto, el ganador del programa de Antena3 lo ha tenido muy claro: "Comprarme una casa para independizarme y otra para mis padres", ha asegurado. Seguidamente, ha añadido que "el resto del dinero ya se verá" pero advierte que "quedará un colchón que me dé una cierta tranquilidad para los próximos años".

En cuanto a su futuro profesional, Pablo Díaz ha admitido que le gustaría "seguir estudiando temas de música".

"Soy compositor y quiero profundizar en creaciones para medios audiovisuales. Me gustaría ser profesor de música, por supuesto. Y también me atrae el mundo de las redes. Tengo un canal donde también toco el violín y practico videojuegos. Si pudiera continuar la labor del canal y ser streamer, me encantaría", ha indicado Pablo Díaz. No obstante, al ser preguntado por los planes para estos días, ha admitido que descansará y estará con su familia. "Aprovecharé el tiempo con ella, quiero recuperar muchos momentos perdidos", ha asegurado.





Aprovechando la entrevista, Díaz ha querido poner en valor a los concursantes que a día de hoy concursan en el programa: "Ahora hay unos concursantes magníficos", se ha sincerado el tinerfeño, quien también ha admitido echar de menos "las tortillas de su abuela Conchita", además de los "huevos fritos con papas".

