Pablo Díaz descubre a la audiencia de 'Pasapalabra' quién le empujó a participar en el programa

El exconcursante de 'Pasapalabra', Pablo Díaz, sigue dando que hablar tras su paso por el programa de las tardes de Mediaset. El joven se ha convertido en un personaje más de las páginas de los periódicos y sigue dando que hablar en su día a día tras ganar el bote del afamado show televisivo.

El pasado uno de julio, Pablo Díaz, vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras ganar el bote de 'Pasapalabra'. El joven tinerfeño logró vencer a su rival en la prueba final del formato, El rosco, y alzarse vencedor tras más de 250 programas participando continuamente. Su rival, Javier Dávila, vendió cara su derrota y Díaz se hizo con el tercer bote más alto de la historia del concurso, más de 1.800.000 euros.

Varias semanas después de hacerse con el gran premio del programa de Antena3, Pablo Díaz ha concedido su entrevista más personal. Lo ha hecho al diario El Mundo, donde ha hablado de sus sueños, sus objetivos y, sorprendentemente, de la persona que le empujó a participar en el concurso que presenta Roberto Leal.





Pablo Díaz revela quién el animó a participar en 'Pasapalabra'

El exconcursante del concurso de Antena 3 ha revelado en la entrevista que fue su abuela Conchita la persona que quiso animarle a participar en 'Pasapalabra'.

"Le dije que cuando cumpliera 18 años me presentaba y es cuando lo hice, pero es un concurso muy, muy, muy difícil y no es un concurso de un solo día. Dije: "Me voy a asegurar de que cuando vaya a lo mejor no me gano el bote, pero puedo estar muchos programas". Y a eso llegué estudiando", ha confesado Pablo Díaz. "Y hasta que no vi que acertaba muchos roscos, que me quedaba a pocas palabras, no me presenté. Estudié durante un año, me salió un rosco entero y me presenté", ha contado el ganador del bote.

De hecho, ha asegurado que para permanecer en el concurso ha tenido que estudiar "unas cinco a seis horas" solo para el programa. Pero además de eso, ha tenido que dedicarle sus horas de estudio de su máster de violín, lo que ha significado que algunos días ha llegado a estar estudiando más de diez horas. "Luego había días que cero", ha reconocido.





Pablo revela en qué ha invertido parte del bote

Pablo Díaz adelantó hace unos días en'Espejo Público' cómo cambió su vida tras participar en el formato. Los colaboradores del programa se interesaron por cómo había cambiado su vida este premio y en qué lo ha invertido. Y así lo contó. "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch".

El ganador del concurso que presenta Roberto Leal argumentó que juega mucho a este tipo de videojuegos aunque no será su única inversión. "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema, y luego también en independizarme que no mucha gente de mi edad puede decir...", afirmó en Antena 3.