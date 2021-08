Pablo Díaz anuncia un giro a su vida tras cumplirse un mes de su victoria en 'Pasapalabra': "Seguir avanzando"

El personaje que más ha dado que hablar esta temporada en los concursos televisivos ha sido, sin duda, el ganador del tercer bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', Pablo Díaz. Desde su ya mítico duelo contra Javier Dávila, Díaz no ha dejado de dar que hablar por las numerosas apariciones que ha realizado a través de las redes sociales.

Desde que el pasado uno de julio, Pablo Díaz, se alzase con uno de los premios más apreciados de los concursos de la tarde, el joven tinerfeño ha realizado múltiples apariciones en los noticiarios encargados de informar sobre lo que ocurre en la pequeña pantalla. Comenzó el propio día que el canario ganó el premio de 'Pasapalabra', pues inmediatamente después de llevarse el premio, Díaz apareció en otro show que no ha dado punzada sin hilo esta temporada, 'El Hormiguero'.





El programa presentado por Pablo Motos, que esta temporada ha vivido una de las mejores de su historia, consiguió, el día que Díaz acudió al formato de Trancas y Barrancas, la mayor audiencia de su historia. El programa en el que Pablo Díaz fue a divertirse a 'El Hormiguero' batió todos los récords y ha sido el programa más visto de la historia, con un nada desdeñable audiencia del 24,5% de share.

Tras su paso por el programa de las noches de Antena 3, la popularidad de Pablo Díaz no ha dejado de subir. Muestra de ello es que nuestro protagonista no ha dejado de ocupar páginas en todas las webs especializadas, y cualquier movimiento que realice genera comentarios. Como ejemplo, cuando Pablo decidió invertir el dinero que había ganado en 'Pasapalabra', en la compra de una vivienda, o cuando como promesa por haber ganado el bote decidió teñirse el pelo de azul.

Las cuestiones capilares de nuestro protagonista no se quedaron ahí, pues recientemente, a modo de promesa, por haber superado la barrera de 100.000 seguidores en la red social de Tik Tok, Díaz decidió realizar otro cambio radical con su pelo. “Esto significa que nos vamos a rapar el pelo. Pondré un anuncio en mis redes y os diré la hora y el día exacto en el que voy a rapar, pero va a ser muy prontito”, anunció un día antes de cumplir su promesa.

Pablo Díaz suma y sigue

Como decíamos, hace un mes que Díaz ganó el apreciado bote y ya ha transcurrido el tiempo suficiente como para que el canario pueda definir nuevos desafíos. A través de su cuenta de Twitter ha anunciado que, su época que le vincula a 'Pasapalabra', ha tocado a su fin.

"Ha pasado un mes desde que conseguí el bote de 'Pasapalabra' y quería aprovechar una vez más para agradeceros a todos el enorme apoyo y cariño que he recibido. ¡Nunca olvidaré todo lo maravilloso que me ha brindado el programa! Me he llevado buenos amigos y recuerdos imborrables", anunció a través de sus redes sociales.

Ha pasado un mes desde que conseguí el bote de Pasapalabra y quería aprovechar una vez más para agradeceros a todos el enorme apoyo y cariño que he recibido. ¡Nunca olvidaré todo lo maravilloso que me ha brindado el programa! Me he llevado buenos amigos y recuerdos imborrables. pic.twitter.com/DK2grvfqkE — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 1, 2021





"A partir de ahora, el estudio de Pasapalabra termina, pero nunca dejaré de tener curiosidad por seguir aprendiendo. Quiero seguir avanzando en lo que más me gusta, la música; Seguiré tocando el violín para vosotros en Twitch, y profundizaré en campos que había dejado pendientes", quiso rematar así el concursante tinerfeño, que dio por finalizada su etapa de concursante y anunciaba los proyectos con los que pretende seguir dando que hablar en su futuro. ¡Mucha suerte, Pablo!