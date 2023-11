La opinión más sincera de Arturo Pérez-Reverte sobre el Rey Felipe VI tras el arranque de la legislatura

Tras la investidura de Pedro Sánchez, el debate de la monarquía se ha establecido en España para un cambio hacia una república. La realidad es que para pasar de un sistema a otro, el Gobierno necesitaría muchos más apoyos de los que tiene actualmente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para llevarlo a cabo, además de un referéndum popular que avale su decisión. A pesar de estas dificultades, Arturo Pérez-Reverte expresó su opinión en El Hormiguero con Pablo Motos, así como hizo público lo que piensa sobre el Rey Felipe VI.

Lo primero que habría que hacer es plantear una votación sobre la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados y que saliera adelante con una mayoría cualificada, es decir, con dos tercios o más de la Cámara Baja a su favor, lo que equivale a 234 o más. En segundo lugar, esa votación tendría que ratificarse en el Senado con la misma mayoría cualificada. De los 265 senadores, 177 tendrían que estar a favor. Si ambas cámaras están de acuerdo, tendrían que disolverse las Cortes, convocar unas elecciones generales y repetir las votaciones. Después llegaría el referéndum general.

"Yo soy republicano"

Arturo Pérez-Reverte aclaró que es "republicano por educación, por formación y por intelectual": "Por cultura de una formación republicana he leído y sé lo que es eso, entonces, me siento y soy republicano. Pero soy español y ahí es donde surge el factor condicionante. Una república es algo que está presidida por alguien, por una persona, un Presidente de la República, que es una persona de prestigio, serena, culta, estable emocionalmente y tal, alguien capaz de aglutinar o alguien capaz de administrar desde un desde un punto de vista superior, de dar una serenidad a un país".

"¿Dime en España una sola persona, una, que pueda hacer ese papel?", se pregunta el escritor, "no hay ninguna": "En este momento no hay nadie que pueda, entonces, ¿qué pasa? Una república en manos de la infame clase política que nos está rigiendo en la derecha, en la izquierda y en los radicales también sería un caos. Son oportunistas, todos ellos, sin escrúpulos, analfabetos en buena parte". Esto es porque "es que para hacer un ciudadano honorable y educado hacen falta años de educación y de Cultura, para hacer un fanático bastan cinco minutos de redes sociales".

Arturo Pérez-Reverte sobre el Rey Felipe VI

El autor de 'El Problema Final' confesó que "Felipe VI es un tipo que a mí me cae estupendamente": "Es un tipo educado, sereno, culto, ama España, tiene patriotismo real y, después, es importante que no es Borbón, es Grecia, se parece más a su madre que a su padre. Tiene esa serenidad y después es una muy buena persona, nadie que habló con él cinco minutos te lo negará. Es una muy buena persona y, hombre, hace lo que puede. Yo no sé cómo va a evolucionar, yo no voy a estar aquí para verlo, ya me bajo en la siguiente estación, pero es verdad que la hija, lo que yo veo de ella, se parece más al padre que al abuelo".

"Digamos que sin ser un fanático de la monarquía, pero es evidente que me acojo a una institución que no esté al menos invadida por toda esa gentuza que nos está amargando la vida desde hace mucho tiempo", reflexiona Arturo Pérez-Reverte, "la culpa también la tenemos nosotros, los votantes, por muchas razones".