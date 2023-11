Expertos analizan el discurso de Felipe VI en el inicio de la XV Legislatura: “No solo es una letra"

Diputados y senadores se han reunido esta mañana en la sede de las cortes para celebrar la Sesión Solemne de Apertura de la XV Legislatura en el Congreso. El Rey Felipe IV ha inaugurado el acto con un discurso reivindicativo del valor de la Constitución y ha pedido una “España sólida y unida”.

¿Qué puede decir o no el Rey en un discurso como este?

Lo analizan los expertos en 'La Tarde' de COPE. Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación '¿Hay Derecho?', ha expresado que el discurso del Rey ha sido completamente acertado: “Ha sido totalmente institucional y con el que se puede identificar cualquier ciudadano. Me ha parecido perfecto tanto en el fondo como en la forma”.

A su vez, ha intervenido Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona: “El Rey ha estado ejerciendo su función de acuerdo a los postulados con la Constitución y ha reivindicado el papel del Parlamento como sede de la Soberanía Nacional”.

Ha defendido la Constitución del 78

En el contexto de crispación que se encuentra el senado, y en que se sabe que hay un grupo de diputados un tanto críticos con este texto, se ha dejado ver que la postura del Rey no ha sido tan neutral.

¿Ha sido un discurso de democracia militante?

Hay diversas opiniones y análisis del discurso, y según Elisa: “Reivindica no solo la letra, sino el espíritu. Los valores están ahí, y esa reivindicación de que es un éxito colectivo. Es una forma de recordar que esto no es democracia militante, sino cuál es el marco Constitucional que hoy por hoy se nos aplica a todos y que por supuesto se puede cambiar, pero a través de los procedimientos previstos en la Constitución” y añadía que “recordar que este es un ámbito jurídico de nuestra convivencia y que no es solo una letra sino que son unos valores que son la jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria”.

En palabras de Teresa: “Ha dicho cosas importantes. Ha reivindicado el constitucionalismo de la integración, que frente a lo que podría ser una interpretación de la democracia de la simple mayoría. Esto es un debate que nos retrotrae a la primera mitad del siglo pasado.”

Y explicaba que antiguamente “veíamos la confrontación entre aquellos que defendían, que simplemente con tener una mayoría numérica ya se podía hacer lo que se quisiera, y los otros que decían que no, que la Constitución tenía que ser una Costitución de integración para que todas las sensibilidades y todo el espectro político, pudiera sentirse dentro de ese marco constitucional”.