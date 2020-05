'Operación Triunfo' recibe de nuevo en la Academia a sus participantes: Así ha sido el reencuentro

A pesar de la situación que se vive en gran parte de país, donde muchas provincias todavía se encuentran en fase 0, como el caso de Barcelona. El mundo de la televisión comenzá a recuperar la normalidad. Un claro ejemplo de ello es ‘Operación Triunfo’. El famoso talent muscial de TVE está intentando volver a la normalidad, y tras casi 2 meses fuera, los concursantes que quedaban en el concurso han vuelto a la Academia. Todos han dado negativo en el test del coronavirus y, aunque tengan que tomar algunas medidas de prevención y guardar la distancia social con los profesores, están muy contentos de poder seguir concursando.

Todo continúa tal cual lo dejaron, con Gérard y Hugo como nominados y el miércoles que viene, 20 de mayo, se sabrá cuál de los dos es el expulsado. Ahora las galas ya no serán los domingos sino que han pasado a los miércoles y en el plató estarán presentes únicamente ellos, el jurado y el presentador, Roberto Leal. Cada uno tendrá su propio micro de mano que no podrán intercambiar con nadie y aunque habrá bailarines, se mantendrá la distancia de seguridad en las coreografías y no habrá músicos en directo.

La reacción de los concursantes al volver a la academia de ‘Operación Triunfo’

A las 18 horas de la tarde los concursantes de ‘OT 2020’ han ido entrando de uno en uno en la academia y reencontrándose con sus compañeros, a los que hacía dos meses que no veían. Abrazos y besos han sido los grandes protagonistas de este emotivo reencuentro en el que no han faltado tampoco las risas y los recuerdos de tiempos mejores en los que el coronavirus no había irrumpido en sus vidas.

Samantha ha sido la primera en romper el hielo y ha visitado cada una de las estancias de la que vuelve a ser su casa. El segundo ha sido Hugo, que ya lo ha advertido: “hemos vuelto, preparaos para el caos, vamos a dar espectáculo”. Juntos han puesto la canción de su compañero Rafa ‘Díselo a la vida’ para recibir al resto, que han ido llegando poco a poco. Anaju, Maialen, Eva, Gérard, Flavio, Bruno y por último Nia, a la que han intentado dar un susto entre todos pero sin mucho éxito. “Qué limpio todo”, “esto es un sueño”, “qué raro es esto”, “estoy en shock”, han sido las frases más repetidas en esta vuelta tan esperada.

El recibimiento de Noemí Galera y su “nueva normalidad”

“¿Venís con ganas, no?”, les ha preguntado Noemí Galera, directora de la academia, nada más entrar y verlos a todos sentados en el sofá. “Está limpio todo, ordenado, a ver lo que dura”, ha dicho entre risas. A continuación les ha explicado algunas cosas a tener en cuenta en esta vuelta a su propia “nueva normalidad”, que aunque estén aislados en una academia, también tienen que guardar las distancias de seguridad con los profesores.

“La distancia social con nosotros hay que respetarla, entre vosotros no, sois un núcleo familiar. En la parte donde trabajamos con los profes, cada vez que salgáis os laváis las manos con jabón o usáis los geles. No nos relajemos en ese sentido”, les ha recordado.

“Mañana os despertaremos a las 10, no tenemos repaso de gala pero vamos a ir grabando declaraciones para el resumen y para la gala. A las 4 habrá reparto de temas y nos pondremos a trabajar”, les ha dicho acerca de su horario. “Vuestros tubitos y cosas, cada uno que sepa cuál es, no los intercambiéis”, ha advertido. Aunque la mayoría de profesores darán clase de manera presencial, otros como Zahara o Natalia Calderón harán las clases online desde casa porque están en Madrid y no van a viajar solo para una hora de clase semanal. Lo mismo sucede con algunas clases de composición y con las visitas, que serán virtuales.

La advertencia de Noemí Galera a los concursantes

“Quiero que aprovechéis este mes que tenéis, que es un regalo que nos ha dado el universo, teníamos muchas ganas de volver pero a veces no depende de ti y de las ganas”, les ha advertido. Porque nadie pensaba que la academia volvería a abrir sus puertas tal y como está la situación en nuestro país. “Deshaced las maletas, colocad toda la ropa, el orden empieza por ahí”, ha dicho antes de despedirse de ellos.

