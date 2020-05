Amaia Romero aclara su última polémica con 'Operación Triunfo': "Ha habido un poco de movida"

Amaia Romero ha vuelto a ser noticia durante la última semana. La ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y concursante de Eurovisión junto a Alfred García, ha estrenado un documental en la plataforma bajo demanda de Amazon Prime titulado 'Una vuelta al sol'. En esta obra audiovisual se recoge a lo largo de un año el trabajo de composición del primer disco de la carrera de la artista.

Un documental donde se puede ver la evolución de la navarra desde que gana 'Operación Triunfo' hasta que consigue lanzar su primer trabajo en solitario, con todas las dudas que le supone ese proceso de saltar de dar clases de bachillerato en Pamplona a ser un fenómeno de masas. Sobre su paso por el concurso se muestra muy insegura: "Me da rabia y me siento mal por la imagen que he podido dar allí. Como infantil, inocente o igual tonta, como que no me entero de las cosas. Soy una persona que dice lo que piensa sin pensar", ya ha decir en un momento de la grabación.

Amaia Romero en una imagen promocional de su documental 'Una vuelta al sol'Amazon

El estreno de este documental ha generado dudas sobre los fans del talent de música sobre otro documental que realizó Gestmusic, la productora de 'OT', desde que Amaia gana el concurso hasta su participación en Eurovisión con 'Tu canción'. Ese documental finalmente no vio la luz, algo que Tinet Rubira, director de la productora explicaba así sobre este 'Docutriunfo': "Amaia consideró que quería distanciarse del programa y que si salía ese documental coincidiendo con la salida de su primer disco le podría perjudicar en su carrera", confesaba para sorpresa de muchos.

Esta acusación hacia la cantante hacía que la propia Amaia que no se deja ver mucho por Twitter, aprovechara y se defendiese a través de esta red social: "¡Hola Tinet! Yo nunca he querido distanciarme de OT, actué tres veces en OT18 y visité la academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño, ¡ojalá el Docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido!".

hola @tinetr! yo nunca he querido distanciarme de ot, actué tres veces en ot18 y visité la academia en las dos últimas ediciones. os tengo mucho cariño ❤️

ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido! — amaia (@amaiaromero) May 11, 2020

Amaia se desahoga con Andreu Buenafuente: "Ha habido un poco de movida"

Sobre estas últimas novedades en su vida ha hablado la pamplonica con Andreu Buenafuente en el programa de Movistar #0 'Late Motiv'. El presentador preguntaba sobre cómo había sido lo de tener una cámara detrás a lo largo de un año para la realización de este documental, algo que confesaba la cantante que no era para tanto: "Los días que grabábamos el documental eran días concretos. Al final tampoco era tan agobiante tener una cámara porque no era todos los días. Y como se rodó durante un proceso muy largo le cogí cariño y confianza a las personas del equipo, y ya es como si fueran amigos", explicaba.

Amaia también remarcó lo complicado que fue el paso del anonimato a la fama y la dificultad de un proceso como lo producción de su primer disco: "Yo no había hecho nada en la vida, estaba estudiando bachillerato en Pamplona y pasé de cero a tres meses después tener una responsabilidad mediática muy grande. No tenía experiencia pero tenía claro lo que quería. Al final poco a poco van saliendo las cosas".

"Recuerdo la primera vez que vi el documental, fue súper impactante porque ver un año de mi vida en una pieza audiovisual y no me lo creía. Me ayudó a asimilarlo todo más. Y aún me emociono al ver las imágenes del concierto", confesaba tras ver el resultado final de 'Una vuelta al sol'.

La artista confesó además el momento creativo por el que está pasando después de quitarse toda la presión de su primer disco: "La verdad es que soy muy inquieta. Estoy en otra etapa al acabar el disco y ahora quiero probar cosas nuevas. Al final, parte del encanto de hacer un disco es estar un poco perdido en el proceso, investigar, descubrir... es parte de la magia de no saber muy bien qué hacer".

Finalmente Andreu Buenafuente se atrevía a preguntar por el 'Docutriunfo': "Yo no tengo problemas con 'Operación Triunfo'. Este documental estaba pensado para salir hace dos veranos y no salió. Yo me puso a hacer mis cosas y después del tiempo yo me sentí incómoda, estaba un poco desfasado. Pero para mí y para todo el mundo, creo. Solo que el documental trataba más sobre mí, porque salían profesores míos, mis padres y ojalá hubiera salido en 2018 pero que saliera dos años después no tenía sentido", se defendía Amaia de las acusaciones de los últimos días.

"La verdad es que ha habido un poco de movida. Al final no tiene tanta importancia", terminaba la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' restándole hierro al asunto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Amaia Romero: "A veces siento que se me puede hacer un poco grande todo esto"

Amaia Romero: "Necesitaba tiempo para dejarme llevar"

Amaia Romero brilla con su primer sencillo oficial, "El relámpago"