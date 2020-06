'Operación Triunfo 2020' sorprende dejando fuera de la final a dos de sus favoritas

La edición de 2020 de 'Operación Triunfo' ya está metida de lleno en su fase final. De hecho, ya tiene finalistas para disputarse el ansiado premio, aunque todo hace apuntar que será Nia quien se alce con el título. Algo que se ha ido ganando desde el primer día y que el parón por culpa del coronavirus no ha conseguido cambiar.

Sin embargo, tras la última semifinal vivida en el talent parece que todo puede suceder en el programa presentado por Roberto Leal.

Samantha y Maialen se quedan a las puertas de la final a pesar de ser favoritas toda la edición

En la última semana tanto Nia, como Eva y Hugo habían pasado a ser finalistas por decisión del jurado, a pesar de que el cordobés había sido uno de los concursantes que más veces ha tenido que enfrentarse a la expulsión en la edición. Quedaban dos plazas en la final a repartir entre cuatro concursantes Flavio, Maialen, Anajú y Samantha.

La última semifinal de 'Operación Triunfo' fue más una fiesta que una gala normal. Solo hubo cuatro actuaciones donde el jurado valoraba para elegir a otro finalista. La gala comenzó con una buena actuación grupal de 'Lay all your love on me' de Abba que terminaba con un bonito detalle a las revueltas provocadas por la muerte del afroamericano George Floyd.

Turno para los candidatos de conseguir un hueco en la final. Comenzó Samantha con una versión de 'Something’s Got A Hold On Me' de Etta James con Christina Aguilera. La valenciana siguió en la misma línea de siempre, con las mismas virtudes y complejos, muy descontrolada en ocasiones pero sabiendo en todo momento estar sobre el escenario. "Has trabajado, has sufrido, luchado y reído lo avala el repertorio de temas que has defendido. Eres de las concursantes que más variedad de temas nos has regalado. Eso dice mucho a tu favor", le juzgaba Nina tras su actuación.

La siguiente en buscar un hueco en la final era Anajú. La aragonesa cuajó una de sus mejores actuaciones con una íntima interpretación de 'Nana del Mediterráneo' de María José Llergo y con Manu Guix al piano. Con fuerza y con unos bonitos giros vocales consiguió hacerse con el reconocimiento del jurado. "Has traspasado la distancia social tan de moda y has llegado a los espectadores. Te has graduado como artista", le espetaban los jueces tras su actuación.

Flavio se arriesgó saliendo de su registro grave y refugiándose en un piano con la canción 'VI' de Pablo López. Una apuesta que vistos los resultados pareció gustar al público pero que no fue ni mucho menos una actuación de sobresaliente. Eso sí, los jueces destacaron "el perfil diferente" que el concursante había dado a la edición.

Por su parte Maialen buscó un puesto en la final con una versión de 'Si te vas' de Extremoduro. No fue una de sus mejores actuaciones pero dotó a la canción de su propio carácter y estilo, algo que agradeció el jurado y demuestra la gran evolución de la concursante.

Tras estas cuatro actuaciones era el turno del jurado para elegir a un nuevo finalista. Los cuatro jueces admitieron que los concursantes "se lo habían puesto muy difícil". Finalmente se decantaban como Anajú para ese privilegio: "Por su trabajo, por su tenacidad, por los riesgos que ha tomado y por su voz, el jurado de OT 2020 ha decidido que el cuarto finalista sea Anaju", anunciaba Nina.

Solo quedaba un puesto en la final entre Flavio, Samantha y Maialen, un puesto que elegiría el público con sus votos desde casa. Mientras tanto el resto de la gala se convirtió en una fiesta de actuaciones de las finalistas confirmados con artistas invitados, y duetos del resto de concursantes. Una fiesta donde también se sumó Gèrard que presentaba su primer single.

Después de la gala más musical de los últimos tiempos en 'Operación Triunfo', era el momento de conocer al último finalista. Los porcentajes no podían estar más ajustados, con un 31%, un 33% y un 36% de los votos. El afortunado que más porcentaje había optenido era Flavio que pasaba a la final con el apoyo del público.

Una final que sorprende por dejar fuera de ella a Samantha y Maialen que a lo largo de la edición se han consagrado como las favoritas de la edición por detrás de Nia, convirtiéndose semana a semana en las favoritas del público y teniendo las actuaciones más interesantes de la edición. Por su parte, tanto Flavio, como Hugo y Anajú, han visto su continuidad en el concurso amenazadas en varias ocasiones y han tenido una evolución más discreta que por ejemplo Maialen, algo que no hago gustado del todo en redes sociales.