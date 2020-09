Omar Montes responde a las críticas: "Filtraron el vídeo, yo no he hecho promoción de nada"

El pasado martes, Omar Montes volvió a convertirse en el centro de las miradas. El cantante, también conocido por ser el ganador de la penúltima edición de 'Supervivientes', revolucionó las redes sociales con la difusión de un vídeo en el que se le veía con la cara ensagrentada mientras se peleaba con un joven en mitad de la calle.

Tras haberse hecho tendencia estas imagentes, la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsoro, reveló que se trataba de un montaje para publicitar su próxima canción:"Es una estrategia de comunicación con otro cantante con el que este viernes va a sacar un nuevo tema. El chico que sale de amarillo es el otro cantante. Es todo un teatro para que se hable de él".

Y así fue. El artista publicó el viernes un nuevo videoclip inlcuido, 'No Puedo Amar', con la colaboración de Rvfv. Al igual que comentó Dorronsoro, ambos cantantes aparecen peleándose y Montes con el rostro manchado de sangre de forma similar a la que aparecía en su montaje.

Después de todos los insultos y críticas que ha recibido a lo largo de la semana por estas imagenes, Montes ha querido pronunciarse al respecto. "Yo no he hecho promoción de nada. He estado sin Instagram estos días y se han encargado los medios de contar la película", se defendió el cantante en 'Todo es mentira'. "Se pasó el videoclip a una cuenta de Instagram y esta lo subió como que me habían pegado de verdad, pero yo ni he filtrado nada ni he dicho nada", añadió.

"Las televisiones cogieron ese vídeo y a mí se me empezó a criticar como que soy un chico agresivo, que voy pegando a la gente en banda, que si he dicho insultos homófobos... Me enfadé un montón porque, antes de preguntarme a mí, lo que hacen es dejarme mal. En primera instancia vamos a destruir la imagen de Omar porque yo ni me había pronunciado", confesó aparentemente molesto.

Ante su reacción, Marta Flich le preguntó por qué, si de verdad estaba tan molesto, no había salido a revelar la verdad sobre el asunto. "No quería pronunciarme porque no quería desvelar que el videoclip iba de una pelea, pero ya que se han encargado de filtrarlo, me he tenido que manifestar y se han cargado la sorpresa", concluyó Montes.