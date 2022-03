Omar Montes reacciona ante quienes le acusan de falsificar el pasaporte covid: "Si yo hablara..."

La noche del jueves, 'El Hormiguero' despidió la semana con 'El Desafío'. Pablo Motos recibió en el plató a Roberto Leal, Norma Duval y Omar Montes para hablar de la nueva temporada del concurso en el que ellos participan y que se estrena este viernes en el prime time de Antena 3.

Por su parte, Roberto Leal habló sobre lo que había aportado cada uno de los concursantes al formato. Además de los que estaban sentado en ese mismo plató, destacó el papel de Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo. Asimismo, el presentador soltó algún que otro "destripe" sobre esta nueva entrega.

En primer lugar, el comunicador hizo hincapié en los mucho que le impactó la apnea de Norma Duval y la ópera que cantó Omar Montes, siendo esta la primera vez que el cantante no utiliza el autotune sobre el escenario. "Eso va a ser historia de la televisión", aseguraba Montes. Asimismo, el cantante reconoció haberlo pasado peor en 'El Desafío' que en 'Supervivientes'.

"No hay nada peor que estar sin comer, pero ahí no estás compitiendo contra nadie, en cambio en este programa sí que quieren ganar todos y eso lo hace más difícil", opinaba Montes. En este momento, el conductor del espacio de Antena 3 aprovechó para preguntar al artista sobre una de las polémicas más impactantes que le han señalado estos últimos meses.









"Estoy a favor de las vacunas desde que salieron"

Motos quiso saber si Omar se había "vacunado o quiere ser el Djokovic español". "Yo me he vacunado, estoy a favor de las vacunas desde que salieron, me he vacunado hasta de la gripe. Siempre me las he puesto pero no puedo controlar todo lo que sale de mí. Saben que si ponen 'Omar Montes' en titular pinchan más que si ponen Manu Tenorio. Pero la verdad es que me he vacunado", aclaraba Montes.

Sin embargo, Motos insistió al no entender entonces el motivo por el que el nombre del cantante aparecía en la operación Jenner sobre los pasaportes Covid falsos. "No hay nada de cierto en eso", insistía Montes. "Ahí pueden quitar y poner los nombres que les dé la gana. Yo he consentido que se me ponga en la palestra y me he callado como un bendito pero si yo hablara podría sacar a más de uno a la palestra, muchos presentadores de otra cadena, deportistas y actores", soltaba entonces.

A pesar de ello, el presentador quiso saber la razón por la que aparecía en la lista si no era culpable. "Por un problema que tuvo una vez con un policía", reconocía Montes. "Después se filtraban muchas cosas mías a la prensa. Algunas verdades y otras mentiras. Pero ¿Se me ha llamado de algún lado?, ¿He tenido que ir a algún sitio? No, porque lo tengo todo en regla, estoy vacunado, tengo el pasaporte. Es todo mentira, farándula para poner mi cara ahí", zanjaba.