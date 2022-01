Omar Montes se desahoga públicamente por los constantes ataques de la madre de su hijo: "Ya no puedo más"

Omar Montes, además de por su exitosa trayectoria como cantante, se caracteriza por ser un personaje televisivo de Mediaset que conquistó a los espectadores con su naturalidad y su sentido del humor. No obstante, esta vez, ha sorprendido a sus seguidores al dejar a un lado las risas para desahogarse y confesar su enfado a la hora de enfrentarse a una complicada situación. El artista ha utilizado sus redes sociales para compartir una de las discusiones que ha tenido con la madre de su hijo y con la que ha perdido la paciencia.

El ganador de ‘Supervivientes 2019’ ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para compartir una conversación privada con su ex pareja. Tal y como se ha podido saber por la grabación que ha publicado, el abuelo del pequeño le regaló unas zapatillas blancas cuyos detalles son en color rosa, lo que no pareció gustar a la madre.

“Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de ‘m......’. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma, pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo…”, se desahogaba el cantante en sus redes sociales, mensaje en el que adjuntaba un vídeo en el que se podía leer toda la conversación.

“¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es m..... o algo? Menos mal que no le hacía falta calzado, ya le compro yo algo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar. Se lo regalas a quien te parezca. El niño no necesita miserias”, le abroncaba la madre de su hijo al cantante.

Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mi de todo… pic.twitter.com/n4wQA6biFf — Omar Montes (@omarmontesSr) January 9, 2022





"¿Cómo puedes ser así?"



Montes se mostró muy enfadado y no dudó en responderla: “Pero si es un regalo que le compró su abuelo ayer, que hace meses que no trabaja y no tienen ni para darse un capricho y le compró al niño unas zapatillas ¿Cómo puedes ser así?”. “Pues eso al niño no le gusta. Que se lo quedé él, que además no le hace falta… Unas zapatillas rosas a un niño de 9 años para que se rían de él”, insistía la exnovia de Omar.

“Mi padre lo hizo con toda la ilusión del mundo… ¿Y qué problema hay con los gais? Estás fatal. A mí hijo yo le enseño a querer a todo el mundo. Todos somos personas”, justificaba el cantante. “Que mi hijo no es m… Problema ninguno, pero mejor no le compres nada”, zanjaba la madre del pequeño sin entrar en razón.

De esta manera, se demuestra una vez más que Montes mantiene una relación complicada con la madre de su hijo. Hace unos años, ella le denunció por “insultos y amenazas”, además que, según contaba él, “no le dejaba ver a su hijo”. Por este motivo se enfrentaron a una batalla judicial que marcó uno de los peores momentos de la vida del cantante.

“Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti”, aseguraba Montes desde sus redes sociales tras lograr mantenerse al lado de su hijo. Asimismo, el cantante demuestra cada día lo mucho que quiere a “Omarcito”, dado que siempre está subiendo fotos junto a él y los planes que comparten los fines de semana. “Para que mi hijo coma, lo que haga falta”, reconocía el artista en una entrevista para ‘El Mundo’, reconociendo que antes de triunfar en la música tuvo que robar comida para alimentar a su pequeño.