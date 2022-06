Omar Montes no se corta y habla contra 'El Desafío' y el resto de concursantes: "Me tenían coraje"

Omar Montes comenzó su carrera como personaje de Telecinco por su relación con Isa Pantoja, pero, un tiempo después, ha logrado triunfar en la música y dedicarse solo a ello. No obstante, ha vuelto a hacerse un hueco en la pequeña pantalla, pero, esta vez, en Atresmedia. Además de ser asesor en 'La Voz Senior', fue fichado como concursante de 'El Desafío'.

El cantante lo dio todo en el programa de Antena 3, pero no logró hacerse con la victoria. Han pasado tres semanas desde que se celebró la final de la segunda edición de 'El Desafío' y, ahora, se ha pronunciado al respecto. Montes ha concedido una entrevista durante su participación en el festival Desalia y ha hablado de su paso por el concurso, que terminó con la victoria de Juan Betancourt y con él en el segundo puesto.

"Me dio pena porque yo había ganado casi todos los retos y justamente en la última el Monaguillo le da sus puntos a Juan Betancourt, que iba dos puestos por debajo mío", se lamenta el exitoso cantante, recordando lo que sucedió en la final del programa que presenta Roberto Leal.

Parece que el artista se mostró algo enfadado al respecto, ya que señaló a sus compañeros por hacer trampas, haciendo referencia a que ninguno de ello quería que él se hiciera con la victoria. "¿Y a mí quién me da puntos? A mí nadie, ¿Qué pasa, que me tenían coraje porque ganaba siempre?", se pregunta el cantante. "Me da igual, la gente sabe realmente quién ha ganado y yo estoy alegre porque Juan se haya llevado ese cochazo y espero que lo esté disfrutando y un día me de un paseo", asegura irónico, según apunta el '20 minutos'.

"No tengo miedo a nada"



De esta manera, Montes ha demostrado una vez más que es muy competitivo, lo que ya dejó ver durante su paso por 'Supervivientes'. "Vengo de un deporte extremo, que es darse de hos… así que si me tengo que quemar me quemo, si me tengo que ahogar me ahogo… no tengo miedo a nada", explica sobre su pasado como boxeador. Asimismo, reconoce que de la edición de este año su favorito es Kiko Matamoros: "Me gustaba Kiko Matamoros porque me hace mucha gracia, la verdad. Me cae guay. Los demás, también. No sé si será ganador, pero va a llegar a la final".

Por otro lado, el artista confesó que le llamaron del Benidorm Fest para ser unos de los candidatos posibles para representar a España en Eurovisión 2022. "Me han ofrecido ir, pero no me dejaban cantar con autotune. Yo sin autotune solo he cantado en El Hormiguero y por ópera. Yo cuando lo hago, lo hago mortal, pero me gusta mi esencia. Con mi autotune, con mi esencia y hacer mi show. Si no me dejan, pues nada. Si eso cambiase, pues igual sí que me lo pensaba", aclara.