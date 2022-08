Un nutricionista apunta las claves para perder peso tras los excesos de las vacaciones: "Tiene que ser así"

La llegada del mes de septiembre significa la vuelta de la rutina. La gente ya está volviendo a sus puestos de trabajo tras tomarse unos días de vacaciones, por lo que poco a poco se va volviendo al ritmo habitual. De la misma manera, también se empieza a volver a los gimnasios, dado que son muchos los que no se cortan a la hora de comer y disfrutar durante sus días de descanso. Es por esto por lo que es muy habitual que las personas regresen de sus vacaciones de verano con unos kilos de más.

Es por esto por lo que, nada más llegar a sus casas, muchos retoman las dietas y el ejercicio. Como consecuencia, 'El programa del verano' ha querido tratar este tema y para ello ha contado con la presencia del nutricionista Luis Alberto Zamora. Tras hacer un repaso de la actualidad, Beatriz Archidona, presentadora que sustituye a Patricia Pardo durante sus vacaciones tras el fichaje de Ana Terradillos para 'Cuatro al día', dio paso al experto.

"En verano cambia nuestra forma de vivir, nos relajamos y lo hacemos también con la comida. Tiene que ser así", comienza diciendo Zamora, haciendo referencia a que es normal que nos relajemos, pero que no está mal disfrutar de la comida de vez en cuando. Es por esto por lo que ha apuntado que se puede volver a la rutina y no ha dudado en dar algunos trucos para ello.

"No caigamos en todas las ofertas que nos van a vender ahora de productos milagro que nos van a quitar esos tres o cinco kilos porque lo único que te van a quitar es el dinero del bolsillo", aconseja el experto, dejando claro que las dietas que aseguran perder muchos kilos de golpe no son fiables y que es mejor seguir una dieta equilibrada.









Ante esto, recomienda incluir legumbres y los frutos secos en nuestra dieta. Además de recuperar la fruta, dado que normalmente en verano se sustituye por otros postres con más azúcar como los helados. Al igual se que se debe retomar el consumo habitual de verdura e incluirla tanto en las comidas como en las cenas, ya sea en primer plato como una ensalada o guarnición.

El agua, la carne y el pescado también son imprescindibles para recuperar el hábito con la alimentación y, poco a poco, volver al peso que teníamos antes de marcharnos de vacaciones. Asimismo, no debe olvidarse el ejercicio físico. "El aeróbico tiene que ser, al menos, de media hora. Lo más rápido que podamos caminar, pero que podamos mantener una conversación. Si me ahogo, bajo el ritmo y ya lo recuperaré", indica el experto.

"Vamos a combinarlo también con un poquito de ejercicio de fuerza, que no pasa nada por coger músculo, porque es quien nos va a salvar, ya que gasta tanto por estar vivo que no hace falta quitar tantas calorías de la dieta. El músculo, simplemente sin moverlo, ya gasta más calorías que cualquier otro órgano", agrega Zamora.

De la misma manera, el nutricionista apunta que las dietas son "trajes a medida", por lo que no se deben seguir dietas ajenas. Lo que es muy habitual cuando a algún familiar o amigo les funciona. "Nos olvidamos de pasar hambre", agrega Zamora, asegurando que esta no es una forma de perder peso aunque algunos crean que sí. De la misma manera que ha explicado que no se debe abusar de la fibra de golpe, ya que es posible que derive en problemas intestinales.