Nuria Roca sorprende a Pablo Motos por su particular baile al comienzo de 'El Hormiguero'

Este lunes, 'El Hormiguero' ha hecho frente a un momento histórico y es que, por segunda vez en los más de 15 años de programa, Pablo Motos no ha podido presentar el programa de Antena 3. El presentador ha dado positivo en covid, como ha informado la cuenta de Twitter del programa en la mañana de este lunes. Motos se encuentra bien, pero, por protocolo, debe guardar cuarentena, por lo que desde el programa han tenido que buscar un sustituto.

Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. @nuriarocagranel presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto. — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 14, 2022

Nuria Roca ha sido la encargada de tomar las riendas de 'El Hormiguero' por segunda vez en la historia del programa. Hace unos meses, Motos ya dio positivo y Roca tuvo que ponerse al frente del programa, resolviendo el papel con nota y con el importante respaldo del público, que aplaudió su papel. Este momento marcó un antes y un después en la carrera de la presentadora, que en esta temporada televisiva cuenta con su propio programa en La Sexta. Bajo el nombre de 'La Roca', Nuria ocupa las tardes de los domingos en un programa que incluye actualidad, entrevistas, tertulias y buenos momentos.

Nuria Roca se pone al frente de 'El Hormiguero'

Este lunes, tras presentador el domingo el espacio de La Sexta, Nuria ha vuelto a tomar las riendas del programa. Al comienzo del mismo, Nuria se ha unido al tradicional baile con el que arranca todos los días 'El Hormiguero' y que Pablo Motos no se pierde en ninguna ocasión. Sin embargo, Roca ha tenido ciertos problemas para coordinarse con sus compañeros, además de dudar en varios pasos, eso sí, se lo ha tomado con humor y sin perder la sonrisa.

Al concluir la canción y tras un cálido aplauso por parte del público, Nuria daba comienzo al programa diciendo: "Después de este baile, esto solo puede mejorar". Y añadía: "Evidentemente, no soy Pablo Motos, soy la suplente. Pablo tiene Covid y aquí está su doble de acción. No os preocupéis, hablaremos con él, y todo sigue igual, esto es El Hormiguero".

Nuria Roca presenta El Hormiguero pic.twitter.com/ZNMbToptuI — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) March 15, 2022

Minutos más tarde, el programa ha conectado en directo con Pablo Motos para ver cómo se encuentra el presentador, que ha seguido el espacio desde casa. En primer lugar, ha asegurado que "siente muchísimo" no poder estar en el plató. A continuación ha tenido unas palabras para el baile de Nuria.

"A cambio hemos tenido un baile de Nuria que yo creo que ha sido histórico", apuntaba el presentador, provocando la vergüenza de Roca, que no podía evitar taparse la cara con las manos. "Que desastre y mira que he estado la mitad de la tarde ensayando el baile, pero no hay manera", apuntaba Roca. Además, durante la conexión, Motos aprovechaba para confesar que estaba en pijama, después de que Barrancas le vacilara con la camisa que llevaba.