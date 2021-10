Nuria Roca se mete en un jardín al hablar del juez Pedraz y termina dejando mal a Tamara Falcó: “Eh, ¿perdón?”

La nueva presentadora de La Sexta, Nuria Roca, se metía en un jardín este jueves en la mesa de tertulia de 'El Hormiguero' a la hora de hablar de la portada de Esther Doña y el juez Pedraz. Y lo hacía porque, sin querer, la colaboradora de Antena 3 terminaba dejando mal a su compañera en la mesa, Tamara Falcó, que no podía contener su reacción en directo, atónita con el comentario de la periodista.

Y es que el romance entre el magistrado y la viuda del Marqués de Griñón está copando la actualidad social y del mundo del corazón en las últimas semanas, con informaciones acerca de un posible toque de atención de la Audiencia Nacional. Pero lo que ha llamado la atención en los últimos días ha sido la portada que ambos han protagonizado para la revista especializada 'Hola' en la que ambos posan como si de una pareja del mundo socialité se tratase. Algo que se llevaba a debate este jueves en el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos.









Nuria Roca se mete en un jardín con Tamara Falcó



De este tema comenzaba hablando la periodista de La Sexta, Cristina Pardo, que apuntaba que la portada podía afectar a la imagen y seriedad del juez Santiago Pedraz. “Salir en la portada del Hola no le va a hacer peor juez. Insisto, aquí que cada uno haga lo que quiera pero creo que en su mundo, que además es un mundo probablemente mucho más sobrio y más tradicional, pues creo que le hace vulnerable”, comentaba la presentadora de 'Más Vale Tarde'.

En ese momento entraba en escena la también tertuliana, Nuria Roca, que próximamente estrena programa, precisamente en sustitución de su compañera los domingos en La Sexta. “Sí que es una imagen un tanto frívola, salir en la portada de 'Hola' y a lo mejor dices...” Un comentario en el que ella misma no parecía caer en sus implicaciones, y es que a su lado estaba sentada Tamara Falcó, habitual de las portadas del mundo del corazón.

La reacción de #Tamara ante el comentario de @nuriarocagranel y la frivolidad de salir en la portada del @holapic.twitter.com/gdKZTeAeSB — TVMASPI (@sebas_maspons) September 30, 2021









“¡Eh, eh, eh! ¿Perdona?”, respondía entre risas la hija de Isabel Preysler que, casualmente, es la hija del que fuera el marido de Esther Doña. Un momento que arrancajaba las carcajadas del público y ponía colorada a la propia Roca, que se daba cuenta de la metedura de pata. “Por alusión”, bromeaba Motos. Roca intentaba explicarse: “Me refiero para el juez Pedraz, pero sí que a lo mejor puedes pensar que a lo mejor debía estar ocupándose en otros menesteres, pero eso no le convierte en un juez peor”. “Él tiene todo el derecho”, añadía el presentador.





Esther Doña y las Audiencia Nacional



Otro de los asuntos que han rodeado a la pareja es un posible aviso desde un órgano de la Justicia. Según apunta el diario 'El Mundo' la Audiencia Nacional habría dado un toque de atención al magistrado para que rebaje sus apariciones en el papel couché porque su vida amorosa estaría generando más interés que su carrera judicial.

Esther, que no ha ocultado en ningún momento su felicidad con Pedraz desde que iniciaron su romance y que no ha dudado en presumir de su amor con el juez en redes sociales, prefiere no pronunciarse sobre esta petición de la Audiencia Nacional a su novio y, sin ganas de responder a la polémica, se ha limitado a recomendarnos que leamos las declaraciones del magistrado en Twitter desmintiendo la polémica.









"Las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana" (Walter Lippmann). Puedo asegurar que en más de 35 años de mi carrera judicial nadie me ha dado un "toque".