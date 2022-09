Nuria Roca confiesa el mal momento que pasó por una fan de Juan del Val: "Se pasó tres horas muy cabreada"

'El Hormiguero' empezó su temporada número 17 por todo lo alto. Comenzó la semana con Chanel y terminó con la visita de Quevedo. El espacio de Trancas y Barrancas ha regresado con algunos cambios, como la incorporación de Omar Montes y Lali Espósito como colaboradores. No obstante, han mantenido muchas secciones del formato como la ciencia de Marron y las tertulias. Tras la entrevista, el presentador dio paso a la primera tertulia de actualidad de la temporada con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca.

En esta ocasión, los colaboradores comenzaron a hacer un análisis de la actualidad y dedicaron gran parte del espacio al reciente fallecimiento de Isabel II. "He tenido en tres ocasiones de estar con él y la verdad es que es una persona muy afable y divertida. Tampoco es que haya tenido grandes conversaciones con el rey Carlos III (...) Una vez hablé con él sobre perdices. Mi madre y él estaban hablando y le dijo que mi padre cazaba. Carlos III se dirigió a mí y me lo comentó", contaba Falcó al respecto.

Acto seguido, la hija de Isabel Preysler habló de su relación con Íñigo Onieva y sobre sus respectivas vacaciones. Fue entonces cuando Nuria Roca también quiso contar un tenso momento que vivió por una fan durante sus días de descanso junto a su marido, Juan del Val, también presente en el plató.









"Es que fue muy humillante"



"Nuria, ¿el verano, qué tal? Me han contado que estás un poco harta de la fama de Juan", comenzaba preguntando Pablo Motos a la presentadora. Roca entendió a qué se refería el presentador de inmediato y no dudó en poner en situación a los espectadores: "Yo no sé si habréis pasado un momento humillante. Es cuando te piden una foto y en realidad, no es que te estén pidiendo una foto, sino que lo que quieren es que les hagas una foto".

"Íbamos los dos a un concierto y, entonces, se acerca una chica y nos dice '¿Nos podemos hacer una foto?'. O sea, en plural. Entonces yo voy y me coloco para hacernos la foto", iba relatando la comunicadora. No obstante, tal y como contaba, ella se dio cuenta de que algo no iba bien porque la joven no la miraba bien, haciéndola ver que no quería que ella apareciese en la foto.

"La miró con un poco de desprecio", reconocía Del Val, corroborando así la historia. Ante esto, Roca se dio cuenta y le dijo a la chico que podía quitarse de la foto sin problema, pero la fan le dijo que no hacía falta: "Nada, quédate, luego te corto". "Evidentemente, me cortó. Luego lo vi y me cortó", confesaba Roca, provocando la risa de los presentes. "Estuvimos en un concierto que duró tres horas y se pasó esas tres horas muy cabreada", confesaba el escritor sin poder contener la risa al recordar este momento.

"Porque me dolió en el alma, ¿Qué quieres que te diga?", reconoció la presentadora de 'La Roca'. "¿Qué prefieres? ¿Qué te corten de la foto o tener que hacer tú la foto?", le preguntó entonces Cristina Pardo. "Yo que me corten de la foto. Es que fue muy humillante, fue terrible, no le interesaba en absoluto. No os ha pasado. Cuando os pase ya me lo contaréis", decía Roca.