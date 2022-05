Nuria Roca alucina por el reproche personal que le lanza Juan del Val en 'El Hormiguero': "A ver si aprendes"

La noche del jueves, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Dulceida, Laura Escanes y María Pombo. "Las tres influencers más populares de España", exclamaba el conductor del espacio para presentar a las invitadas. No es la primera vez que las tres van al programa de las hormigas, ya que Pombo y Escanes participaron en el vídeo de los haters, en el que la mujer de Risto confesó estar muy "nerviosa". A pesar de ello, Escanes es la primera vez que acude como invitada, mientras que es la segunda vez de sus compañeras.

Tras entrevistar a las invitadas y descubrir la ciencia con Marron, llegó el momento de despedirlas y el presentador dio paso a la tertulia que se lleva a cabo cada jueves en el programas de Trancas y Barrancas, la que es protagonizada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. Como es habitual, tras hablar de la viruela del mono, terminaron hablando de asuntos personales, donde el escritor y la presentadora se mojaron.

Este momento se dio tras ver un vídeo viral en el que un niño de cinco años sorprendía con su inteligencia emocional. A raíz de esto, Falcó compartió con sus compañeros algunas enseñanzas que le dio su madre como no hacer mucho ruido por las mañanas cuando el resto seguía durmiendo: "En mi familia no tienen buen despertar ya de por sí porque somos de tensión baja. Es verdad que yo tengo la tensión más alta que el resto, por eso entro en las habitaciones con energía saludándoles a todos. En esos casos, mi madre siempre me decía 'no se puede despertar así, tienes que acercarte lentamente a la gente y hablar bajito".









"Es verdad y voy a pedir perdón"



Fue entonces cuando Del Val no pudo quedarse callado y al sentirse indentificado con la historia, no dudó en lanzar un reproche a su mujer en pleno directo: "A ver si aprendes". Como consecuencia, Roca no daba crédito y pidió al presentador hacer un inciso para explicarse, dada la pulla que le acababa de lanzar su pareja. "Isabel es un referente, es un referente y punto. Aprende de ella, que entras en las habitaciones subiendo fuerte las persianas", decía el colaborador, cortando a Roca antes de que comenzase a justificarse.

"Me gustaría ver a la madre de Tamara cuando la persona que lleva al lado en la cama lleva 17 horas durmiendo", le replicaba la también presentadora de 'La Roca'. "Ella les deja dormir", soltaba entonces Falcó, provocando las risas de los presentes. "Te están diciendo cómo se hacen las cosas", insistía Del Val. "Es verdad y voy a pedir perdón también a mis hijos porque entro en las habitaciones y subo las persianas con mucha rabia. Es una cosa de madres", reconocía ella. "¿De madres? Iba a decir una cosa, pero mejor me muerdo la lengua. Creo que todo el mundo me ha entendido", respondía el escritor.

"¡Que te levantes co***, que ya es tarde!", decía Roca, recreando el momento en el que despierta a su familia por las mañanas. "Aprende de Isabel Preysler, un 'por favor, cariño, levántate' o algo así. El matiz está, en el caso de Nuria, en que le molesta que alguien esté durmiendo. Sea yo o sea el niño, le molesta. Si no duerme ella, no duerme nadie. Ese es el tema", seguía Del Val. "No me molesta, pero ya han descansado lo suficiente", asentía ella. "Porque ella lo ha decidido así", le replicaba Del Val.