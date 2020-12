El nuevo reto profesional al que se puede enfrentar Chenoa en TVE: “Ojo, cuidado con eso"

La cantante Chenoa ha mandado una indirecta este viernes en TVE sobre la posibilidad de que ella pudiera acepar un nuevo reto televisivo dentro de su carrera profesional. Lo ha hecho en 'La hora de la 1', donde junto a la también ex concursante del talent show, Ana Guerra, ha asistido al programa de Mónica López.

Ambas, no han ido, con una excusa mucho mejor. Serán las presentadoras de la especial gala de Nochevieja que va a llevar a cabo la cadena pública y que buscará, a golpe de música y de humor, dejar este año 2020 marcado por la pandemia del coronavirus.

Todo preparado para Nochevieja

La cantante Chenoa será la encargada, precisamente, de recibir el Año Nuevo tras las Campanadas que van a retransmitir Anne Igartiburu y Ana Obregón. “Está todo previsto ya para que estéis seis horas enganchados a nosotros, antes y después de las Campanadas. Lo importante de esa noche, al menos para Flo y para mí, es hacer compañía, ni más ni menos. No queremos nada más”, ha dicho a la periodista que le ha hecho la entrevista. Chenoa estará acompañada en dicha gala del humorista Florentino Fernández.

Raul Tejedor

Esta posibilidad, ha reconocido, es “una gran oportunidad". "Yo me siento muy parte de la casa y es una noche en la que podré estar en la casa de la gente. A mí eso me hace muchísima ilusión y lo digo de total corazón. Me emociona mucho porque para mí es emocionante”, ha apostillado en ‘La hora de La 1’.

El nuevo reto televisivo al que se puede enfrentar

La periodista de la cadena pública, en medio de la entrevista, ha querido lanzarle una pregunta sobre uno de los programas televisivos que ha marcado su vida: Operación Triunfo.

��@anaguerra y @Chenoa, dos de las estrellas de esta #Navidad en @tve_tve, visitan en el plató de #LaHoraDeLa1 para contarnos muchas sorpresas �� pic.twitter.com/vNGfoSjjVt — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 18, 2020

Sobre la posibilidad de llegar a ser la presentadora de la próxima edición, que según varios medios, no va a tardar mucho, la cantante ha dicho lo siguiente. “Ojo, cuidado con eso. Me parecería un reto estupendo. Yo soy muy dada a curiosear y a salir de zonas de confort. Me encanta la televisión, llevo muchos años haciéndola y le he cogido el gusto. La gente me pregunta si canto. Yo he cantado muchos años, pero reconozco que también me gusta probar la faceta televisiva, donde tengo sitios donde me tratan tan bien. Entonces, no lo descarto… si me lo proponen, claro. Yo me presento siempre a todo, no pasa nada. ¡Valentía hombre!”, ha explicado, lo cual ha generado todo tipo de reacciones por redes sociales.

También te puede interesar

El inesperado piropo de Chenoa a David Bisbal antes de su boda: "No es fácil"

La petición de Ángel Llàcer a Chenoa que deja atónito a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Sin filtro"