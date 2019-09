La nueva imagen de Ana Rosa Quintana sorprende a sus seguidores

Ana Rosa Quintana ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y este lunes, 9 de septiembre, se ha reincorporado de sus días de descanso en su programa, luciendo un tono de piel mucho más bronceado del que estamos acostumbrados a ver y también un espectacular corte de pelo que la favorece. La presentadora de las mañanas de Telecinco ha explicado lo bien que se lo ha pasado en estas semanas y todo lo que ha descansado. Completamente renovada, la compañera de Joaquín Prat ha explicado lo nerviosa que se encontraba ayer por la noche.

"Ayer, después de 16 temporadas, tenía así por la noche como mariposillas. No cené y esta mañana también" le ha confesado Ana Rosa Quintana a Joaquín Prat y es que parece que no pasa el tiempo pero la periodista lleva ya 16 temporadas al frente de su programa, con un éxito brutal, tocando día tras día diferentes temas de actualidad, política y corazón.

Además, la presentadora ha regresado con su imagen completamente renovada, ya que se ha cortado el pelo y luce, un color bronceado fruto del sol que ha estado tomando durante los meses de verano. Ella misma ha reconocido que para empezar con buen pie la nueva temporada, es necesario un cambio de look: "Sí, es verdad me he cortado el pelo. Algo hay que hacer para empezar la temporada". Más tarde, Joaquín Prat le ha dado un abrazo y dos besos, como señal de bienvenida.

En su primer día de temporada, Ana Rosa Quintana ha contado en el plató con Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio más de un año después de dejar abruptamente su cargo tras la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y el hurto de unas cremas en un supermercado hace ya varios años.