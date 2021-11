Nacho Guerreros confiesa que estuvo un año sin dirigir la palabra a Pablo Chiapella: "Era desagradable"

'La que se avecina' es una de las series españoles más exitosas de nuestra televisión, además de una de las ficciones con un mayor número de temporadas. Por este mismo motivo, el equipo de la ficción se ha convertido en una familia al llevar tantos años juntos, compartiendo cada día. Sin embargo, como en todas las familias, a veces se protagonizan choques o algún conflicto, lo que reconoció Nacho Guerreros en 'Sobreviviré'.

Tal y como confesó el actor que da vida a Coque en 'LAQSA', protagonizó un "enfado tonto" con Pablo Chiapella.Ambos llevan trabajando juntos en la serie desde su primera temporada, emitida en 2007, por lo que llevan más de una década compartiendo su vida. No obstante, entre tantos, estuvieron un año sin hablarse.

Durante la entrevista, el actor fue preguntado por la gira que había llevado a cabo en México, además de más aspectos de su carrera profesional y personal. Asimismo, contestó a qué personaje de Mediaset le gustaría interpretar y contó cómo había vivido la despedida del Mirador de Montepinar tras 12 temporadas conviviendo en el mismo plató.

A raíz de esto, Nagore Robles quiso profundizar todavía más en la serie y preguntó si había habido algún enfado entre los miembros del reparto de la ficción. Para sorpresa de la conductora del espacio, el actor contestó muy sincero y reconoció que él se había enfadado con el actor que interpreta a Amador en la serie.









"Él lo pasó muy mal y yo también"

"Bueno, yo estuve un año sin hablarme con un compañero por una tontería que podíamos haber arreglado los dos", comenzaba diciendo el interprete. "Afortunadamente, esto pasó hace muchos años y hace muchos años que volvimos a ser amigos otra vez", agregaba, intentando evitar desvelar el nombre de su compañero, aunque, finalmente, reconoció que se trataba de Pablo Chiapella.

"Él lo pasó muy mal y yo también. Era muy desagradable querer tanto a una persona y estar con él sin dirigirnos la palabra excepto cuando tienes que compartir escena", reconocía el actor de la serie de Telecinco para después asegurar que, actualmente, lo han arreglado y mantienen una estrecha relación: "Yo le adoro, porque nos adoramos".

Por otro lado, Guerreros desveló que, durante una escena, se rompió el peroné: "Estábamos rodando en un momento por un desahucio que había ocurrido". De pronto, el actor dio un salto y sintió un dolor muy fuerte al "sentarse encima del peroné". En ese momento, el interprete "casi se desmaya" por el dolor que sintió. Por este motivo, estuvo tres semanas de baja, alterando por completo el rodaje.

"Yo tenía que volver porque faltaba muy poco. No podían adaptar el guion a mi fractura porque ya había rodado el último capítulo con la pata normal. Me cogían planos medios o apoyado en un sitio para que no se notase", contaba, haciendo referencia a un episodios grabados en 2016.