El músico de 'La ruleta de la suerte' interrumpe a Jorge Fernández para corregir su error: "¿Qué he dicho?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez ha sido el presentador quien ha metido la pata y ha tenido que recular en pleno directo cuando Joaquín Padilla, el músico del programa, le ha advertido de su error. Como es habitual, el concurso de Antena 3 ha comenzado este miércoles con una canción interpretada por la banda de 'La ruleta de la suerte'. "¡Qué bonita canción, chicos!", opinaba Jorge Fernández, alabando así el trabajo de sus compañeros. "Preciosa. Muy buena", la ha dado la razón Padilla.

"Muy bonita. Publicada en 1920, un tema que se llama...", contaba el presentador a los espectadores para informar de que canción se trataba, hasta que ha sido interrumpido por el cantante. "¿En 1920?", le ha llamado la atención Padilla a Fernández. "Uy... En 2020", reculaba el comunicador. "¿Qué he dicho?", ha preguntado, sin ser consciente de su fallo. "1920", le ha asegurado el músico, provocando las risas en el plató.

"Los había puesto ahí un poquito atrás, eh", ha reconocido el conductor del espacio de Antena 3. "Colegas del Titanic", señalaba el músico, riéndose así del fallo de su compañero. "En 2020, 2020", se corregía el conductor del espacio de Antena 3. "Es que estaba mirando un montón de datos que tiene aquí esta banda...", se ha justificado el comunicador, haciendo referencia a que estaba distraído leyendo otros datos.









"Perdonadme porque la he liado yo"

No es la primera vez que el presentador mete la pata esta semana. Hace unos días, se equivocó al decir el dinero a una concursante. "Vamos a por la prueba de velocidad. Volvemos a agarrarnos a los pulsadores y volvemos a jugar esta prueba de velocidad por 1.000 euros. Jugamos un 'Noticias amables'. Esta es la pista que tenemos", anunciaba el conductor del espacio de Antena 3 antes de dar paso a la prueba sin darse cuenta de que se había equivocado al comunicar la recompensa por acertar. "¡Vamos allá! 100 euritos más con 'Noticias amables'", repetía.

"Un circo alemán usa hologramas de animales", respondía Helena, una contestación que el comunicador dio como correcta. "Muy bien, Helena", le decía Fernández a la concursante mientras el público aplaudía su acierto. "Iba a liarla, eh. Iba a decir otra cosa", reconocía la concursante. "¿Ibas a liarla? Yo creo que el que la ha liado he sido yo", aseguraba el presentador, dejando desconcertada a la participante.

"La he liado yo porque te han sumado 100 y ¿He podido decir que eran 1.000 euros una prueba de velocidad? ¿He dicho 1.000 euros no? ¿He dicho 1.000?", se preguntaba el conductor del concurso de Atresmedia. "Ah, ¿Pero no eran 1.000? Devuelvo, devuelvo", bromeaba Helena para quitar importancia al error del presentador. "He dicho 1.000", se repetía Fernández muy confuso. "Sí", le daba la razón la participante.

"No, no. Perdonadme porque la he liado yo", se disculpaba el presentador. "He dicho 1.000 ¿No?", insistía al no dar crédito de su error, los que los participantes corroboraron "Joe, vaya colada", reconoció Fernández. "Eso es tener un corazón así de grande que quiero que os den por una prueba de velocidad 1.000 euros, pero mis compañeros no me han hecho caso. No me siguen. Y, claro, os ponen 100", se justificaba el comunicador en tono de broma. "Yo el detalle te lo tengo", le respondía Helena.