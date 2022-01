El movimiento en Telecinco que afecta de lleno a Carlos Sobera: de un plumazo

Los cambios de programación en televisión son más comunes de los que imaginamos. Este martes, Telecinco ha sorprendido a todos sus espectadores tras anunciar un cambio en la parrilla de este mismo jueves, que dejará a un lado la gala de 'Secret Story' y que dejará a Carlos Sobera fuera de la franja de 'prime time' de los jueves.

El programa no ha arrancado con buen pie y la dirección de Mediaset ha trabajado arduamente las últimas semanas para tratar de encontrar a una solución a los bajos resultados de audiencia obtenidos. Si bien es cierto que la primera temporada fue un completo éxito, la segunda se ha caracterizado por tratarse de una edición de anónimos. Decisión que, lamentablemente, no está trayendo demasiados buenos resultados a la cadena.

Fruto de estos resultados tan bajos, Telecinco ha optado por ampliar la cobertura de la gala, conectando así en directo con Lidia Torrent en más ocasiones, y hacer que Lydia Lozano pueda participar en el formato.

Con este cambio estratégico, Telecinco pretende enganchar a parte de su audiencia diaria para ver si, finalmente, son capaces de engancharse al nuevo programa. Por lo tanto, Mediaset ha tomado la decisión de trasladar la gala al miércoles con su habitual conductor, Carlos Sobera.





No obstante, hay muchos seguidores del espacio que se preguntan por qué motivo se ha cambiado la gala al miércoles cuando en esta ocasión no hay partido de fútbol. Pues bien, desde la directiva de Mediaset han optado por mantener esta programación de tal forma, ya que la semana que viene vuelve a haber fútbol y el objetivo no es otro que evitar confundir a sus seguidores con cambios de programación semanales.

Ya sabemos que Carlos Sobera presentará la gala de 'Secret Story' este mismo miércoles. Entonces, ¿quién va a sustituirle en su franja habitual de los jueves? Pues bien, lo cierto es que no es tanto quién sino el qué. Desde las 22:00 a las 23:00 horas, Telecinco ha optado por emitir 'Secret Story: Última hora'. Seguidamente, a partir de las 23:00 horas, la directiva ha decidido por emitir la película 'El pasajero' en su Cine 5 Estrellas.

Carlos Sobera interrumpe 'Secret Story' por lo que pasa en directo

Durante la gala de la semana pasada, el conductor del espacio de Telecinco se vio obligado a parar el programa por lo que ocurría durante el transcurso del mismo. La organización había decidido incluir un nuevo elemento en las nominaciones.





Los concursantes tuvieron que pasar por el cubo para comunicar los votos junto a un loro, lo cual motivó que hubiera varios momentos divertidos y que el propio Sobera tuviera que interrumpir el espacio por varios ataques de risa. "¡Comienzan las primeras nominaciones de 'Secret Story'!", soltaba Sobera para intentar contener la risa y recuperar el hilo.

Una vez recuperada la calma, el conductor del espacio comenzó a llorar de la risa al ver cómo el participante estaba totalmente pendiente de cualquier movimiento del guacamayo y muy asustado. "El loro va a tener un papel superimportante...", intentaba aclararle el presentador cuando tuvo que cortar otra vez la explicación al no poder contener la risa. "¡No puedo!", exclamaba Sobera sin poder articular palabra al ser interrumpido por sus propias carcajadas.





