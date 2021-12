El motivo por el que Susanna Griso se ha emocionado en pleno directo de 'Espejo Público'

Este jueves, Susanna Griso recibió a Soledad Bravo en el plató de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por el coronavirus, dio paso al espacio dedicado a la crónica social y la prensa del corazón. En ese momento, fue cuando la cantante entró a plató para promocionar su visita Madrid para el concierto 'A todo pulmón', el que se celebrará el próximo domingo 12 de diciembre en el Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes.

La artista se ha mostrado muy contenta ante su visita a la capital, ya que lleva cuatro años sin actuar como consecuencia de la pandemia y el tiempo que le ha costado superar el coronavirus. "Será la primera presentación musical después de la pandemia", contaba. Como consecuencia, se ha mostrado muy agradecida con sus sobrinos residentes en España "que pertenecen a la diáspora venezolana".

"Ellos junto al Ayuntamiento han hecho posible este concierto y que tenga unos invitados tan especiales", aseguraba tras contar que compartirá el escenario con reconocidos artistas como Pablo Milanés, Martirio o Nacho Izcaray, mientras que el resto serán una sorpresa para los espectadores.

"Voy a hacer un recorrido de esas raíces musicales mías que son España, Latinoamérica y Venezuela y toda la música que me ha acompañado durante estos enésimos años", contaba, recordando que comenzó siendo "portadora de las canciones de Lorca a los 24 años" y que "lo más bello" de su vida ha sido cantar boleros y tangos.

"Pues eso me hace mucha ilusión, qué honor"









"Pues eso me hace mucha ilusión, qué honor"



"Es muy doloroso para mí hablar de la diáspora. Yo vivo el día a día en Venezuela y comprendo perfectamente la salida de la gente que sale. Lo que no comprendo y me duele profundamente es esa diáspora de la gente muy pobre que no tiene nada para llevarse a la boca en el día y que sale con niños y se van a pie. Son los caminantes que cruzan Colombia por los caminos verdes y que mueren incluso en los páramos, eso me duele profundamente", se lamentaba, señalando que la diáspora es múltiple y "España es la madre patria para los venezolanos".

"Lo que ha pasado en Venezuela no es una revolución sino un asalto que los venezolanos sufren día a día... Un asalto y situación caótica de arrase al poder y de no soltar el poder por ningún motivo", agregaba. Mientras tanto, la presentadora la miraba con gran admiración. Aprovechando su presencia en el plató de Antena 3, Griso anunció que iba a actuar en directo, interpretando el tango 'Los mareados'.

Durante la actuación, la conductora del espacio de Antena 3 se mostró muy emocionada y con los ojos vidriosos. Lo que le remató fue el comentario de la cantante. "Qué maravilla", aplaudía Griso. "Un lujo absoluto", agregaba, "Pues yo te veo siempre", le contestaba la artista. "¿Desde Venezuela? ¿Desde Caracas?", preguntaba la presentadora sin dar crédito, lo que la invitada corroboró. "Pues eso me hace mucha ilusión, qué honor", respondía Susanna Griso visiblemente emocionada.