El motivo por el que Revilla se derrumbó con Jesús Calleja en el programa de Cuatro: "No lloremos tanto"

Este domingo, Miguel Ángel Revilla fue el invitado seleccionado para comenzar la nueva temporada de 'Planeta Calleja'. Su visita se convirtió en toda una novedad, dado que fue el primer invitado que seleccionó su propia aventura junto a Jesús Calleja. El político siempre se ha caracterizado por acaparar los espacios informativos de forma habitual para analizar la situación política. Sin embargo, esta vez, ha decidido aparecer en la televisión para mostrar su faceta más humana.

Fue el político quien contactó con el presentador del espacio de Cuatro para proponerle un reto. "Tengo una historia que te va a encantar. Una historia increíble que no has grabado en tu vida", le aseguraba el presidente de Cantabria. "Es la primera vez que en 'Planeta Calleja' nos llama el invitado diciéndonos que quiere venir al programa y además con historia. Esto no nos ha pasado nunca", reconocía el presentador tras reconocer que su oferta le había dejado "helado" y aceptar el reto de la escalada vertical de 45 metros.

No obstante, la prueba a la que Revilla quería someterse junto al presentador solo era una tapadera para mostrar a los espectadores una emocionante historia. El político quería mostrar un importante hecho que había sucedido detrás de la zona a la que se trasladaban para escalar. El presidente se sintió muy conmovido con esta historia, dado que, recientemente, la Guardia Civil había encontrado en la zona una cueva intacta en la que vivió cuatro años un guerrillero lebaniego tras la Guerra Civil.

Fue esta historia la que provocó que tanto el político como el presentador acabaran derrumbándose. El conductor del programa de Mediaset quiso dar una sorpresa a su invitado y realizar una videollamada con México para hablar con el hijo de Segundo Bores Otamendi, maqui que había sobrevivido en la mencionada cueva. El momento fue tan emotivo que los dos se toparon con dificultades para continuar con la conversación al ser interrumpidos por las lágrimas.









En cuanto lograron contactar con la familia de Otamendi, ambos comenzaron a llorar con tal solo escuchar el saludo de su hijo. El momento fue todavía más emotivo cuando Calleja leyó decidió leer dos de las cartas que Segundo y su mujer se habían mandado, ya que ella fue encarcelada tras la Guerra Civil. Este momento terminó por derrumbar al presidente de Cantabria.

"Es que no puedo leer"

"Es que no puedo leer", reconocía el comunicador, quien cedió la palabra a Revilla. El político continuó leyendo entre lágrimas, muy emocionado por el amor que los padres mostraban hacia su hijo, ya que ambos aseguraban que su hijo era lo más importante. Esto también hizo reaccionar a su hijo, que no pudo evitar llorar tras la pantalla.

Como consecuencia, Revilla quiso cambiar el tono de la conversación y dejar aparcados los llantos tras comprometerse a hacer un homenaje a la familia de Segundo Bores cuando terminase la pandemia. "¿Me dejas que acabemos en un tono un poco alegre y que no lloremos tanto?", le pedía el invitado. Después de conseguir el permiso de Calleja, el político se envalentonó y cantó una canción típica del pueblo de Segundo Bores Otamendi.