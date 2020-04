El motivo por el que Pedro Piqueras no puede evitar reírse en pleno informativo

Pedro Piqueras es una de las caras imprescindibles de la información en Telecinco, y de los informativos en general de la noche. Desde que comenzase toda esta crisis del coronavirus ha protagonizado varios titulares, el primero de ellos cuando durante la primera semana de la cuarentena el presentador de Albacete desparecía sin ninguna explicación. Más tarde su compañera Isabel Jiménez explicaba que los presentadores de la cadena rotarían para protegerse de contagios.

Más tarde era el propio Piqueras, quien con su propia iniciativa, comenzaba una sección de entrevistas a personajes relacionados con la cultura o la ciencia en el mismo informativo después de que le inspirara una respuesta del cantante Raphael al ataque de Vox al mundo de la Cultura con aquello de "tirititeros".

También se le ha podido ver en los últimos días emocionado al entrevistar a su paisana María Rozalén en esta nueva sección. A pesar de haber cambiado su estilismo para adaptarse a la tragedia que están viviendo muchos españoles (americana y corbata negra), el presentador de 'Informativos Telecinco' no ha podido evitar la risa después de dar paso a un vídeo que las merecía. Pronto, este ataque de risa lo convertía en tendencia en las redes sociales.

El ataque de risa de Pedro Piqueras en mitad de un informativo

Como parte del informativo, el presentador albaceteño daba paso a una información relacionada con los miles de vídeos diaros que muchos usuarios de las redes sociales suben haciendo ejercicio desde casa por la cuarentena. En esta recopilación de vídeos se podía ver como los hay quienes intentan hacer ejercicio en casa y sufren percances de poca gravedad pero bastante divertidos.

"Una de las obsesiones de los españoles es mantenerse relativamente en forma pero las casas no son gimnasios y hay quien echa de menos a los profesionales...", comenzaba diciendo antes de que los vídeos se vieran en pantalla. Tras el paso de las imágenes y con un ciclista 'casero' boca abajo en su salón, Piqueras no podía contener la risa y prácticamente no podía artícular las palabras que le tocaban decir: "Como la otra obsesión es grabarse haciéndolo todo, el deporte en casa nos está dejando escenas como estas", terminaba diciendo a duras penas cuando el ataque de risa ya era incontrolable.

Me deskojono vivo viendo komo se parte el culo Pedro Piqueras en infornativos telecinco. ������ pic.twitter.com/g158Iles6Z — FrAndromeda (@FranGraciaZgz) April 16, 2020

Tras reponerse del ataque de risa, Pedro Piqueras, daba paso a la entrevista con otro de sus paisanos, el cómico Joaquín Reyes, entrevistado en esta ocasión para hablar de la importancia del humor en estos días tan delicados. Sobre este tema ha querido hablar también Piqueras ya que ha querido justificarse tras su ataque de risa: "Algunos se preguntarán qué hago invitando a un humorista con la que está cayendo", terminaba diciendo.

Pedro Piqueras entrevista a Joaquín ReyesMediaset España

Revuelo en las redes tras el ataque de risa de Pedro Piqueras

Muchos han sido los usuarios de las redes sociales que han rescatado el momento incómodo del presentador de 'Informativos Telecinco', reconociendo la naturalidad y lo contagioso de la risa Piqueras, recibiendo halagos de muchas personas a las que había arreglado de alguna manera el día con su simpatía. Además en poco minutos el presentador se convertía en tendencia en las redes sociales.

Tenía mis dudas pero después de lo de hoy ya me queda claro que Pedro Piqueras tambien es humano. — Mimi ❣ (@fatyvasileva1) April 16, 2020

A ver....Pero por qué le ponéis a Pedro Piqueras un video de esos de "a ver si consigues no reirte" en pleno directo? Cabronazos !!�� — PaulMacca15 ��✊�� (@Macca15Paul) April 16, 2020

Que grande es Pedro Piqueras �������� — Paco Zambrano (@PacoZambrano4) April 16, 2020

Pedro Piqueras descojonándose en pleno telediario presentando una sección con vídeos donde la gente se pega hostias tremendas haciendo deporte en casa xdddddd — Friné (@lauunixe) April 16, 2020

Alguien acaba de ver como pedro Piqueras ha puesto videos graciosos y no podía explicar la noticia porque se ha puesto a reír y lo han tenido que cortar xDDDD — Tu dulzura en cuarentena�� (@ositomimosinx) April 16, 2020

