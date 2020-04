La emoción de Pedro Piqueras al escuchar a Rozalén: "Cuando salga de esta iré a abrazarte"

Pedro Piqueras continúa cerrando sus informativos con entrevistas a personajes de la cultura o la cienca. Lo lleva haciendo desde que volviera a presentarlos después de unas semanas ausente. Junto al cantante Raphael era el propio albaceteño quien explicaba por qué había incluído esa sección, esa forma de cerrar los informativos. Una crítica al mensaje de los tirititeros en tono despectivo que el partido de Santiago Abascal compartía en redes.

Durante esta semana hemos podido ver como han pasado artistas como Raphael, o el actor José Coronado. Para cerrar el viernes Pedro Piqueras decidía invitar a una paisana, la albaceteña María Rozalén, que ha sorprendido a todos haciendo algo que suele salirse de lo habitual en un informativo, cantar con guitarra en mano en directo.

La emoción de Pedro Piqueras al escuchar a Rozalén

La cantante y compositora ha demostrado que no sabe estar quieta y a aprovechado esta cuarentena para trabajar en su futuro nuevo disco. Además de este trabajo lo compagina con diversas actividades sociales, como conciertos en directo desde casa, entrevistas, etc...Una de esas acciones solidarias ha sido participar en la grabación del tema 'Resistiré' del Dúo Dinámico junto a otros artistas, una campaña promovida por Cadena 100 y Pablo Cebrián. Una canción que se ha convertido en la banda sonora del confinamiento en España.

Rozalén confesaba a Pedro Piqueras como está pasando esta crisis y cómo ve el futuro: “Por supuesto que va a pasar, saldremos y más reforzados, saldremos mejores. Quiero quedarme con lo positivo, me llegan continuamente peticiones de gente que quiere hacer cosas por los demás. Saca lo mejor de las persona", declaraba a su paisano.

Sobre como será el escenario después de que se supere al coronavirus, la albaceteña declaraba que: “Habrá cosas que no se va a discutir como la calidad de la sanidad, lo realmente importante siempre tendrá que ser apoyado. Pienso en las personas que no tienen la facilidad que tengo yo. Jamás imagine que tener un jardín fuese un privilegio tan grande, me acuerdo de las personas que viven en un piso y que igual no pueden ver ni la luz”.

También ha confesado como está siendo la relación con su familia estos días, ya que ella se ha quedado en Madrid: "Hablo con mis padres y amigos más que nunca. De las primeras cosas que haré es ir a Albacete para poner Whatsapp a mi padre”.

Antes de acabar la entrevista Pedro Piqueras le ha preguntado si había compuesto algo sobre la situación actual, algo que María ha respondido afirmativamente. De esta manera, el presentador ha querido conocer un poco de este nuevo trabajo, y Rozalén, con guitarra en mano, ha hecho lo que mejor sabe hacer, cantar: "La semana pasada terminé una canción que ha nacido de esto y con todo lo que salga será benéfico”.

Pocas personas en el mundo desprenden tanta luz como lo hace @RozalenMusic. Yo llevo toda la cuarentena escuchando 'Comiéndote a besos'. Hoy ha emocionado a otro albaceteño, al mismísimo Pedro Piqueras. pic.twitter.com/Ajb00uelIl — Alonso Gomalar (@AlonsoGomalar) April 3, 2020

Rozalén emocionaba al veterano presentador de Telecinco, con una canción que hablaba de jaulas y libertad, una canción al más puro estilo de la autora de 'Girasoles': "Cuando salga de esta iré rápidamente a abrazarte", era el verso con el que terminaba la canción.

Este encuentro ha provocado diversas reacciones en las redes sociales:

Pedro Piqueras escuchando a Rozalen♥️ en el telediario y yo llorando. Más surrealismo no por favor. Stop �� pic.twitter.com/tL8ddILPJG — AZULóN������ (@AnthonyAZULon) April 3, 2020

Ay Piqueras que ternurica el hombre, casi llora con Rozalen. — team ����‍♂️�� (@ciatellaa) April 3, 2020

Piqueras con Rozalén me está dando una ternura — Iris (@elarcode) April 3, 2020

