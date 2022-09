El motivo por el que Juan Muñoz está ingresado en el hospital: "Estoy a la espera de que me operen"

Juan Muñoz, quien fue la pareja artística de José Mota durante años en 'Cruz y Raya', estuvo una temporada alejada de los focos, pero regresó como concursante de 'Supervivientes'. Desde entonces no ha dejado de protagonizar polémicas, ya sea por su participación en el reality o por sus constantes ataques contra quien fue su compañero cómico, además de por los rumores de su complicada situación económica.

Esta vez, el humorista ha preocupado a todos sus seguidores al compartir una imagen en sus redes sociales en la que se ve como no se encuentra demasiado bien de salud. Desde su cuenta oficial de Instagram, Muñoz ha compartido una publicación en la que se le puede ver en la cama de un hospital. El humorista aparece con el brazo escayolado y una herida en la cabeza.

A pesar de ello, el cómico se ha mostrado muy alegre en todo momento y feliz por encontrarse bien a pesar del accidente que ha sufrido. Asimismo, ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha utilizado sus redes sociales para ello. Tal y como ha explicado él mismo, ha sufrido una caída que ha terminado con una rotura de muñeca y varios hematomas, por lo que tendrá que pasar por quirófano.

"Después de una caída tonta afortunadamente solo me he roto la muñeca, y estoy a la espera de que me operen. Gracias al buen trato de los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles… Últimamente es que no caigo muy bien", cuenta el cómico con su habitual sentido del humor, dejando claro que, además de la escayola, tendrá que ser intervenido.









"Recupérate pronto"



Como consecuencia, de forma inmediata, la publicación se ha llenado de mensajes de ánimo y de cariño, tanto de sus seguidores como de sus compañeros y amigos de profesión. De igual manera, sus compañeros de 'Supervivientes' también han querido darle cariño en la distancia, entre los que han destacado los comentarios de Ainhoa Cantalapiedra, Yulen Pereira, Rubén Sánchez o Anuar Bueno. De igual manera, otros amigos suyos de la pequeña pantalla como Cadaval, Esther Arroyo o el coreógrafo Poty también le han deseado una pronta mejoría. Por el momento, Muñoz no ha desvelado cuándo le operarán, así que habrá que esperar a que siga informando sobre ello.

"Recupérate pronto Juan! Un fuerte abrazo", "Vamos Juanito! En nada estás otra vez dando guerra!", "Recupérate pronto maestro", "Recupérate pronto, un abrazo Juan", "Fuerza amigo", "Dale caña" o "Vamos Juan un abrazo grande", son algunos de los comentarios de los amigos del cómico. "Lo siento compañero. Sabes que te quiero y que te deseo lo mejor del mundo. Y lo que te pase me importa. Espero y deseo que tengas una buena y rápida recuperación. Cualquier cosa aquí me tienes hermano", le decía por su parte Rubén Sánchez de 'Supervivientes'.