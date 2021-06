El motivo por el que un exdirector de informativos lleva a juicio a TVE

Ya han pasado 17 años desde Alfredo Urdaci abandonó Televisión Española. No obstante, el periodista que cuenta con una larga trayectoria dentro de la cadena pública podría volver a la que fue su casa. Esto se debe a que ha pedido volver a RTVE y, por ello, ha demandado a la Corporación para que un juez decida sobre su reincorporación a la cadena pública tras varios años de negociaciones para recuperar la plaza que logró con la oposición. Según ha adelantado, VerTele, el periodista se enfrenará a la cadena en el juzgado en julio.

Esta situación se ha dado a raíz de la negativa de Televisión Española de volver a concederle un puesto en la cadena tras la excedencia que pudió en 2004 y por la que fue cesado como director de informativos. En un principio, esta excedencia tenía una duración de diez años, por lo que, en 2014, solició reincorporarse. No obstante, TVE se lo denegó.

Desde entonces, Urdaci ha estado solicitado cada año su vuelta a la cadena poública. Así lo hizo varias veces hasta 2018, pero RTVE mantenía su postura y seguía rechazando su oferta. Es por esto por lo que, el mes que viene, será el Juzgado de lo Social nº13 de Madrid quien decida si TVE debe readmitirle.

En el caso de que la cadena ceda, Urdaci solo podrá reincorporarse como redactor dentro de la sección de informativos y retomar sus inicios como periodista, ya que ese fue el puesto que consiguió gracias a las oposiciones que aprobó en 1985. Tal y como ha explicado el mencionado medio, el constante rechazo de la Corporación se debe a que, desde hace años, la plaza de Urdaci está ocupada y no ha habido vacantes dentro de esta sección desde entonces. Además de que se han llevado a cabo reingresos preferentes.

A pesar de las explicaciones de la cadena, Urdaci no ha parecido darlas por válidas y ha decidido llevar a RTVE a los tribunales. El periodista ha basado su demanda en la jurisprudencia de anteriores trabajadores que también tenían que haber sido readmitidos. Como consecuencia de todos los años que ha intentado recuperar su plaza en TVE, el exdirector de informativos también ha pedido a la cadena una indemnización de más de 300.000 euros.









El abogado encargado del caso

El comunicador ha justificado la recompensa de esta elevada cantidad de dinero por perjuicio económico por lucro cesante por los salarios que ha dejado de percibir todos estos años, desde el 2015 hasta el 2021.

Dado que no es la primera vez que sucede en RTVE, Urdaci ha puesto su caso en manos de Jon Zabala Otegui, un abogado laboralista que ya ha trabajado con casos similares contra TVE. El pasado 2015, el abogado logró vencer a la Corporación y, por lo tanto, la Justicia ordenó que RTVE readmitiera a trabajadores de 'Comando actualidad' y 'La mañana de La 1'. Asimismo, la cadena tuvo que pagar a los trabajadores todo el dinero que habían dejado de ganar durante los dos años que se quedaron sin su puesto. Lo que supuso unos gastos de 550.000 euros.

"Según dicen ellos, las leyes de presupuestos no les permiten contratar con carácter indefinido por ser sociedad pública; pero, por otro lado, resulta que tienen necesidades permanentes de empleo que no pueden (o en algunos casos no quieren) cubrir con los fijos de la casa. Y la peculiar solución a la que han llegado es, sencillamente, suscribir masivamente contratos temporales en fraude de ley", explicó Zabala Otegui hace años para 'El Mundo'.

Teniendo en cuenta este caso y los pasados, el anterior jueves, José Manuel Pérez Tornero, actual presidente, reconoció que RTVE tiene un problema con los interinos, cuantificando en 383 los contratos de ese tipo suscritos por la Corporación, y opinando que "la interinidad es un mal para las personas en esa situación, y también para RTVE".