El motivo por el que David Broncano ha vuelto a ser multado tras pararle la Guardia Civil: "Se ha liado"

David Broncano se ha convertido en uno de los personajes televisivos más influyentes de los últimos años gracias a su entrevistas provocadoras e irreverentes. Su programa "La resistencia" triunfa en Movistar Plus y muchos famosos se pelean por estar presentes en su espacio. Pero la fama también le puede costar algún que otro disgusto al joven, que se ha vuelto a ver metido de lleno en una nueva polémica.

El propio Broncano se ha encargado de contar este jueves en "La resistencia" por qué había llegado tarde al programa. "Es muy bonito la relación con la autoridad, pero hoy he llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil viniendo para acá", ha comenzado explicando. "Me han dicho que no llevaba la ITV pasada, que no sé cómo lo han sabido, pero debía ser cierto… y les he dicho, bueno, pues ya está multadme". Y así lo hicieron los agentes, que le han puesto a Broncano una sanción de 200 euros.

Después, Broncano ha tirado de humor y ha contado que había sido advertido por llevar un arco en el asiento del copiloto. "Yo llevaba en el asiento del copiloto un arco. "Y ya me habían dado la multa de 200 euros y me han dicho '¿qué es eso de ahí, señor? Madre mía, la que se ha liado, Virgen Santa… la media hora de retraso de hoy gracias al arco", contaba entre risas el presentador.

�� Pocas multan le cascan. Pocas le caen. pic.twitter.com/ghr3Bsm0wI — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 14, 2021

BRONCANO, 'VÍCTIMA' DE NUMEROSAS MULTAS

La multa por no tener la ITV actualizada no es la primera a la que se enfrenta Broncano. En 2019, recibió una multa de circulación de la policía municipal de Madrid por circular con la bicicleta llevando auriculares. Meses después, él mismo contaba que había recibido más de 3.000 euros en multas. "Se trataba de un radar de la Castellana (Madrid) que multaba si ibas a más de 50 km/h. Me llegaban las cartas a otra dirección y en dos meses yendo a 70km/h me habían llegado 3.000 euros en multas". "Iba a 62km/h", aclaraba Broncano.

En "La Resistencia", Broncano tiró de humor y devolvió la multa a Carmena para que se la firmara.

"¿La has pagado ya? Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Nunca tienes que pedir que te quiten la multa", le respondía Carmena. La exalcaldesa dijo que se la pasaría a Martínez-Almeida, su relevo al frente del Ayuntamiento de Madrid.

