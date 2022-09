El motivo por el que Antonio Orozco se derrumbó en pleno directo de 'El Hormiguero': "Recuerdo..."

Antonio Orozco, Pablo López, Luis Fonsi y Laura Pausini. Sí, para arrancar esta semana, 'El Hormiguero' tenía a cuatro invitados a falta de uno. Cuatro grandes nombres de la industria musical que, durante la charla con Pablo Motos, fueron capaces de sacar a la palestra algunos de los secretos de lo que se cuece entre bambalinas en el programa de 'access prime time' de Antena 3. Figuras más que consagradas, acostumbradas a alfombras rojas y 'photocall', pero que a la vez son tan humanos que no les importa dejar al dscubierto sus sentimientos más profundos. Y eso fue justo lo que pasó con el primero de ellos, que no pudo contener las lágrimas al escuchar un tema clásico de su repertorio que acaba de versionar con Fonsi.

Efectivamente, hablamos de 'Mi Héroe', una canción cargada de desgarro que juntos han sido capaces de darle un color diferente. Lo que no cambia es la historia que hay detrás. El tema está dedicado a Susana Prat, la madre Jan, hijo de Orozco. Una mujer que nos dejaba en 2017 y con la que, a pesar de estar separados sentimentalmente, el cantante seguía manteniendo una relación muy estrecha por el bien de ese niño en común que, a día de hoy, parece querer seguir los pasos de su padre en el mundo de la música.

Sonó la canción en el plató y Antonio se derrumbó. No pudo contener las lágrimas. La cabeza se le fue al recuerdo de esa mujer que le ha dado una de las cosas más geniales de su vida, junto con esa Antonella que llegaba hace casi un año y sin que nos hubiésemos enterado de que su segundo paternidad estaba en ciernes. Lo que sucedió a continuación no fue otra cosa que una demostración de esas amistades que se traban en el 'backstage' de la música y que, en muchas ocasiones, no trascienden a la luz pública.

El consuelo de Fonsi

Decimos esto porque su amigo puertorriqueño salió a decir unas palabras de las que llegan al corazón por la sinceridad con la que se pronuncian. "Antonio es una de esas personas que en cuanto te llama y te dice 'Luis, tengo una can...' ya le digo 'sí'. Cantar con mi 'brother' en una bendición", revelaba, añadiendo que han sido dos las veces que ha sucedido esto y que en ambas no se ha pensado ni un segundo la respuesta. Si para ellos es una bendición, no se imaginan cuánto lo es para quienes lo escuchamos. El aplauso de los presentes en ese plató, era el mayor de los ejemplos de ello.





Lo cierto es que esa relación entre ellos lleva cultivándose más de una década y provoca que haya una complicidad indiscutible entre ellos. De hecho, el primero de ellos se rompía en una de las últimas ediciones de 'La Voz' al recordar las vicisitudes de los primeros pasos del camino y la importancia vital que tuvo para él la mano tendida del puertorriqueño, que ya tenía un nombre hecho en el mundo de la música. ''Recuerdo que en 2007 estaba perdido, sin saber qué hacer. En aquel momento el teléfono solo sonaba para recibir llamadas para pagar las facturas de la luz. No sabía qué hacer y entonces pensamos en irnos a dar el salto a América. En aquel momento, sin mucha esperanza, llamé a un señor, amigo y compañero para pedirle ayuda. A ver si podía echarme una mano y abrir alguna puerta... aquel amigo se llamaba Luis Fonsi', comenzaba relatando cómo fue una balsa en medio de la inmensidad del océano.

En ese momento la emoción del puertorriqueño era notable, los ojos vidriosos, sin poder mediar palabra. Y prosiguió diciendo: ''Lo que tardó Luis Fonsi en cogerme el teléfono y cambiarme la vida, fue el mismo tiempo que he tardado yo en darme la vuelta y reconocer tu talento. Luis me cambió la vida, desde aquel día somos hermanos".