Mónica López corta a un colaborador de 'La Hora de La 1' por lo que dice del 8-M: "Fuera"

El viernes pasado hizo un año desde que, a principios de la pandemia, Fernando Simón aseguró que la mascarilla no era necesaria. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de esto, dado que, las polémicas palabras resultan ser muy irónicas teniendo en cuenta la situación en la que vivimos ahora, en relación con el aumento de contagios por coronavirus que presenta el mundo en plena tercera ola.

Como consecuencia, Mónica López también hizo hincapié en ello. Como es habitual, la presentadora informó de los datos de la covid-19 en 'La Hora de La 1'. Posteriormente, pasó a recordar a sus espectadores que era el aniversario del comienzo de una de las peores época de nuestro país, haciendo hincapié en cómo habían cambiado las cosas desde entonces.

"Hoy hace justo un año y parece que fue ayer de las declaraciones de Fernando Simón sobre las mascarillas, y que después de tanto se lo han echado en cara", comenzó diciendo la comunicadora para poner en contexto a la audiencia antes de dar paso a las imágenes en las que el epidemiólogo afirmaba que no eran necesarias las mascarillas como medida contra el coronavirus.

"¿Qué pasaba? Que no había mascarillas?", preguntó la presentadora, muy irónica, tras ver el vídeo que recordaba la escasez de material que había para combatir el virus, incluso los sanitarios. "No se puede hacer predicciones al pasado porque es muy fácil", dijo por su parte el virólogo José Antonio López sostenía. "Dímelo a mí que me he dedicado 20 años al tiempo", respondía López entre risas.

"El problema que tiene el señor Simón es que sus declaraciones como portavoz científico enlazan con los intereses del Gobierno y son más declaraciones de un portavoz político", opinaba Juan Fernández Miranda. Ante sus palabras, al presentadora le recordó que a Simón mantiene su puesto desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Si en febrero nos dicen, señores tienen que usar mascarilla, no salgan a la calle sin la boca tapada, si nos llegan a decir eso sin haber mascarillas se lía una…", explicó la comunicadora, dejando claro que el problema es que no se quiso alertar a los ciudadanos para no crear el pánico.

Fue entonces cuando los colaboradores pusieron sobre la mesa del debate del 8-M. "La semana que viene se hablará del 8-M y hace un año lo que hablábamos en las tertulias es si se debía o no confinar porque ya había serias sospechas de que el virus estaba entre nosotros", comenzó diciendo Juan Fernández Miranda. "¿Qué hubiera ocurrido si social y políticamente con dos casos que teníamos en España decidimos cerrar el país a cal y canto?", preguntó José Antonio López.

"Es que eso no fue así

"Es que eso no fue así", respondían a la vez Miranda y Verónica Guerrero. "En España desde el 20 de febrero hasta el 8-M había un debate de si se debía confinar o no y el 9-M Carmen Calvo en RNE es cuando giró su discurso", insistía el colaborador, manteniendo su argumento. "El día 10 cierran los colegios y dices ojo han cerrado los colegios y yo me acuerdo que ese día en el grupo de padres muchos decían que iban a llevar a su hijo a Karate", le cortó López para desmontar su discurso.

"¿Me estás diciendo que el año pasado antes de la manifestación del 8-M no hubo polémica para que no la hubiera?", preguntaba Miranda. Ante su pregunta, todos los colaboradores coincidieron en que todo sucedió "mucho después". "Era una polémica ideológica, nadie se planteó que Vox no se podía reunirse, ni que no hubiera partidos de fútbol ni conciertos", aseguró Esther Jaén.

ÚLTIMA HORA:

Isabel Díaz Ayuso confirma que las restricciones en Madrid se mantendrán dos semanas más.



Además, Pedro Sánchez tiene prevista una convocatoria para las 13:30



Gracias por acompañarnos en #LaHoraDeLa1pic.twitter.com/wR0DFqzavT — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 26, 2021

"Que si se planteó. En Italia se cerró", repetía Miranda, logrando que Verónica Guerrero se pusiera de su parte, mientras recordaba que ella participó como colaboradora en las tertulias de La 1 que debatían este hecho. A pesar de sus palabras, David del Cura, Esther Jaén y la propia presentadora se plantaron y aseguraron que el debate del 8-M fue "a posteriori". "Que no", se negaba Miranda, haciendo hincapié en los sucedió en Italia, lo que José Antonio López le rebatió al recordar los datos.

"¿Bueno qué va a pasar en este 8-M?", cuestionaba David del Cura. "Pero lo discutiremos a posteriori, no antes", respondía Miranda muy sarcástico, lo que provocó las risas de la presentadora. "Esta vez hay un debate previo", señalaba su compañero para seguirle el juego. "Joer, que yo estaba en esos debates", se quejaba Miranda. "Fuera", dijo la conductora del espacio para cortar el debate y pasar a publicidad.