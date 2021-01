Monedero responde a las acusaciones de Bono y le compara con Trump: "Ha hecho cosas vergonzosas"

Este miércoles, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, las elecciones catalanas o la retirada de Salvador Illa.

Tras hablar de la actualidad, la conductora del espacio también ha querido hablar de las últimas declaraciones que José Bono dedicó a Podemos en el espacio de TVE: "Son comunistas al estilo más antiguo. Es decir, generando odio social. Podemos es un partido que está actualmente diseñado al servicio de una persona o un matrimonio", dijo el político el pasado martes.

"Yo lo conozco porque es de un pueblo de al lado al de mi madre", ha comenzado diciendo Monedero. "Creo que Bono ha hecho un par de cosas un poco vergonzosas. Una de las cosas que yo más he reprochado al Partido Socialista ha sido que, con mayorías absolutas, no sumara los cadáveres de los asesinados por Franco, todavía a 114 mil en fosas comunes. Y no solamente eso", ha declarado.

"Bono invitó el día nacional, el 12 de octubre, a desfilar en la Castellana a un tipo de la División Azul, a alguien que fue a ayudar a Hitler, al lado de una persona republicana que entró liberar París en 1944", ha continuado diciendo, mostrándose muy molesto con las acusaciones que el partido morado ha recibido por parte de Bono.

"Que Bono, que tiene ese comportamiento, se dedique a atacar a Podemos y que forme parte de ese discurso que hace la derecha y la extrema derecha y que él lo incorpore como una crítica del Partido Socialista, creo que es la expresión de una persona que no ha terminado de digerir que perdió en su día su espacio", le ha reprochado el entrevistado.

"Entonces, ¿No crees que sea una formación a servicio de un matrimonio?", ha insistido el presentador, ya que el invitado no ha respondido a la pregunta. "La mera pregunta es fea. Por eso lo dice Bono. Bono es como el 'Trumpismo'. Hemos visto que Trump se hizo un hueco diciendo barbaridades y generando debates, pero, es un poco triste, que Bono se ponga a la altura de Trump. Y que, de repente, aquí, para que una persona que está fuera de la política tenga un hueco y se le de conocimiento, sea diciendo barbaridades", ha aclarado el entrevistado.

"Bono tendría que dejar eso a Vox"

"Yo creo que Bono tendría que dejar eso a Vox y no aplicarlo él porque, al final, se convierte en una caricatura, como le pasa a parte de la 'vieja guardia' del Partido Socialista. Felipe González es una caricatura, escucha a Guerra y es una caricatura... Y, desgraciadamente, también a Bono", ha señalado el político.

Tras escuchar sus ataques a Bono, la presentadora ha dado paso a las preguntas de los colaboradores. "Critica a Bono y está bien, pero responda a la pregunta ¿Le parece o no le parece que Podemos es lo que Bono dice que es?", ha insistido por su parte Julio César. "Yo sé que no es lo que Bono dice que es", ha concretado Monedero. "Genial, vale", ha dicho el colaborador, mostrándose satisfecho con su respuesta.

"La ejecutiva de Podemos se ha convertido en un espacio de discusión y de debate, y está bien, porque se ha terminado con un problema que empezó hace mucho tiempo que es que, desde dentro, había gente que empezaba a romper el partido. Eso no lo tiene ahora. Creo que, después de mucho tiempo, tiene cierta coherencia ideológica y eso permite que los debates sean más fuertes y, por tanto, no, en absoluto", ha concluido el de Podemos.