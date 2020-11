Monedero acusa a Antena 3 de manipular los contagios y se le vuelve en contra

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha compartido las siguientes palabras en Twitter: "¿Y si no se mueren de vergüenza los periodistas de Antena 3 Noticias a los que les obligan a silenciar los datos de COVID en Madrid?". Junto a esta polémica frase, adjuntaba la foto de un informativo con un listado de las autonomías.

Madrid no aparecía. En el gráfico, se pueden observar los casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. A la cabeza se encuentra Melilla, seguida de Navarra y Aragón.

¿Y no se mueren de vergüenza los periodistas de @A3Noticias a los que les obligan a silenciar los datos de COVID en Madrid? pic.twitter.com/B4GvyIpXJB — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 3, 2020

Este mensaje que suma 554 retweets y 760 'likes'. Sin embargo, este tweet se le ha vuelto en contra, ya que Madrid no notifica esas cifras. "Ver...¿qué?" o "¿O quizá es porque Madrid ya no está en esas cifras? ¿O esa posibilidad es del todo imposible porque no gobierna la izquierda?"

O quizá es porque Madrid ya no está en esas cifras? O esa posibilidad es del todo imposible porque no gobierna la izquierda? — Iván González Pino (@glezpinoivan) November 3, 2020

Un argumento del cofundador de Unidas Podemos que ha sido "tumbado" por numerosos tuiteros a través de redes sociales.

Madrid ha notificado 507 casos, 251 en las últimas 24 horas, y 35 muertes por la covid-19

¡

La Comunidad de Madrid ha notificado hoy 507 nuevos casos de la covid-19, 251 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, mientras que en los hospitales de la región fallecieron ayer 35 personas por esta dolencia, las mismas que el día anterior.

El informe epidemiológico diario de la Comunidad recoge así un incremento de nuevos casos del 11,9 % respecto a los 453 notificados el lunes, de los que 178 habían sido en las 24 horas previas.

La cifra de positivos en la región se eleva ya a 318.043 desde el inicio de la enfermedad. Además, en los hospitales han fallecido 11.658 personas por la covid-19 en la Comunidad de Madrid, a las que se suman 4.918 óbitos en centros sociosanitarios, 1.103 en domicilios y 30 en otros lugares.

Asimismo, las altas hospitalarias alcanzan las 66 y la cifra acumulada desde el inicio de la crisis llega a 61.241.