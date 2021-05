Un mítico concursante de 'Saber y ganar' señala a Roberto Leal y carga contra 'Pasapalabra': "No me gusta"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. No obstante, no es del gusto de todos.

Erundino Alonso es un conocido concursante de televisión que ha pasado por diversos formatos y siempre ha destacado por su habilidad. Actualmente, es uno de los participantes del 'El cazador' en TVE, un puesto que se ganó por sus conocimientos y por su destacada trayectoria en otros espacios como "¡Boom!". El participante alcanzó todos los récords en el formato presentado por Juanra Bonet al formar parte de Los Lobos, uno de los equipos más recordados. Además, anteriormente, ya se había visto a Alonso en 'Saber y ganar'.

El concursante comenzó a darse a conocer en la pequeña pantalla gracias a su paso por el espacio presentador por Jordi Hurtado. Sin embargo, tal y como ha contado para 'El Confidencial', tiene un recuerdo "agridulce" de ello: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto".

A pesar de ello, cree que fue una gran etapa de su vida y la que le permitió formar parte de otros concursos: "Eso fue el comienzo de todo, una etapa muy bonita porque estuve el suficiente tiempo como para poder disfrutar, pero cuando me fui de allí lo hice con la sensación agridulce de no habérmelo tomado más en serio. Fui un poco pardillo, pero luego he tenido la suerte de tener segundas oportunidades y las he sabido aprovechar. Tanto en mi paso por el programa normal como por 'Los magníficos', donde por una cuestión del formato, de número y casualidad, no pasé a la final pese a tener la segunda mayor puntuación".





"En Pasapalabra descentran mucho al participante"

"Gracias a eso, después pudimos ir a '¡Boom!' con el gran equipo que hicimos. Esa casualidad que en su momento me pareció desgraciada luego fue definitiva en mi devenir en televisión porque nosotros empezamos en Antena 3 un poquito después de la grabación de esas entregas especiales de 'Saber y ganar' y, de continuar allí, igual no habría podido participar en '¡Boom!'", agregaba.

Por este motivo, 'Pasapalabra' sería el único concurso televisivo que le faltaría por visitar. No obstante, el formato no le gusta demasiado: "'Pasapalabra', como formato de concurso, a mí no me gusta. Salen ahí los famosos, que realmente no están concursando y creo que descentran mucho al participante". "Luego el rosco en sí no deja tiempo a recrearte en absoluto, sin apenas explicaciones aunque, ahora, Roberto Leal explica alguna cosita de la mano de la Rae", señalaba, dejando claro que cree que el presentador aclara menos dudas de las que debería. "Creo que como formato 'Saber y ganar' es el más deseado por todos los que son muy concurseros y creo que ese es su éxito", zanjaba.

Sin embargo, no descarta participar en un futuro en el concurso presentado por Atresmedia: "Cuando te dedicas a los concursos todo te da una cierta curiosidad. Lo que sí digo es que me gusta menos o se adecúa menos a lo que busco en un concurso, pero igual participaría, por qué no. Esto es como viajar, la gente a la que le gusta viajar también visita sitios que no son los más bonitos del mundo. A mí me pasaría con esto algo parecido. Me gustan los concursos y muchas veces veo 'Pasapalabra'. No es el formato que más me gusta, pero quizá sí iría".