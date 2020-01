Miquel Montoro, el niño viral que reivindica el mundo rural en 'La Resistencia'

Tiene 13 años, y a Miquel Montoro se le considera el youtuber del mundo rural con más de 158.000 suscriptores en su canal de Youtuber y medio millón de seguidores en Instagram. Su figura saltaba a la fama después de que se hiciera viral un vídeo suyo reaccionando de una manera muy emocionado al sabor de unas albóndigas. "Oh que són de bones! M'encanten!" es la frase que le ha llevado hasta el programa de Broncano. Su vídeo que llegaba a lugares como la selección española masculina de balonmano, que parodiaba el vídeo de Miquel para celebrar el pase a semifinales en el Campeonato de Europa.

El programa de #0 de Movistar, estaba detrás de la entrevista del joven desde que a mediados de enero, fuese el propio David Broncano quien admitía que era fan de Miquel durante una entrevista a La Zowi: "Es un chaval de Mallorca muy gracioso al que le gustan las albóndigas". Desde aquel momento, la hermana de Miquel que es la responsable de manejar sus redes sociales, tal y como ha reconocido el propio Miquel, se puso en contacto con 'La Resistencia', fraguándose así esta entrevista.

Lejos de convertir a Miquel en un chico de una sola frase, el programa de Broncano se alejó del viral y descubrió a un joven al que el plató se le quedaba pequeña y se ganaba al público con una entrevista que pocos pueden esperar de un chico de 13 años.

Era el propio Broncano quien admitía estar más nervioso que cuando fue el tenista Roger Federer al programa, admitiendo que el joven mallorquí era el "Will Smith" del programa, haciendo alusión a la importancia de la figura del actor norteamericano en 'El Hormiguero'.

También confesaba que cuando el programa anunciaba en sus redes que el entrevistado del día iba a ser Miquel se batía en una hora el récord histórico de likes del programa, un récord que poseía Gerard Piqué.

HOSTIA PILOTES pic.twitter.com/RKlYeJlwrZ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 30, 2020

Comenzó la entrevista demostrando que a él las cámaras no le asustan, y quejándose del 'cutre' escenario del programa de Movistar: "No tenéis presupuesto para nada. Ni para pintura. Vinieron unos chonis y os pintaron cuatro graffitis", se atrevía a replicar Miquel.

Quizás lo que más sorprendió a la audiencia, fue la forma en la que defendió los productos agrarios y explicó la problemática de los precios en el campo: "Porque por 50 céntimos más que ahorramos nos compramos un producto barato que no sabemos los medicamentos que lleva".

Acabo de ver una de las mejores entrevistas que se han hecho en este país.

Gracias Miquel por dar ejemplo con tu inocencia, tu alegría y tu sabiduría. Además de la lección que acabas de dar reivindicando el producto nacional y sin procesar. #LaResistencia — Sandra Pérez ♀ (@sandra_perez29) January 31, 2020

Miquel Montoro es la inteligencia hecha persona. Ha dejado un mensaje importantísimo valiéndose de su humor. Para que luego digan que si los adultos no sé qué. Hay que escuchar a los niños también, que no por menos experimentados son menos brillantes, leñe ya. #LaResistencia — SG94 (@94Towanda) January 31, 2020

El joven continuó contando que su pasión por el mundo agrario le viene desde joven, ya que sus padres descubrieron que Miquel "se dormía gracias al ruido de un tractor", por esa razón aclaraba "llevo desde los 3 años encima de tractores".

En ese momento Broncano tiró de ironía preguntando "que si para llevar un tractor se necesitaba permiso". Siendo verdad el comentario del presentador, Miquel sin achantarse contestó con naturalidad: "Son los policías los que necesitan mi permiso".

También desveló uno de sus grandes secretos, que no es ni más ni menos que su comida favorita no son "pilotes"(albóndigas), sino que él es más de un "buen cochinillo" y también de un producto tradicional de su tierra como "el pan con sobrasada, pero que él no se lo come como todo el mundo, para el es sobrasada con pan".

Tras las habituales bromas con el colaborador Jorge Ponce sobre el turismo británico en Baleares, "eso es inglés de Magaluf" decía a una broma sobre el balconing, llegó el momento de los regalos. Miquel Montero había llevado una camiseta con una fotografía impresa de una fiesta tradicional mallorquí, y una "llonganissa" artesanal hecha por el propio joven.

Tras dar una lección de como se come el embutido balear, el programa terminaba con David Broncano y Miquel Montero 'merendando', y demostrando que quizás, Miquel con tan solo 13 años, se haya convertido en el mejor invitado en sentarse en el plató de 'La Resistencia".