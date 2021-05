Mila Ximénez rompe su silencio tras semanas y habla claro sobre su enfermedad

Mila Ximénez lleva un año luchando contra el cáncer del pulmón que la mantiene alejada de los platós de televisión. Son muchas las veces que hemos visto a la colaboradora acudir a la clínica de la Luz acompañada por rostros conocidos, como Terelu Campos o Raúl Prieto, que además de compañeros de trabajo son pilares fundamentales en la vida de la periodista.

Este miércoles hemos visto como Mila salía de la clínica donde está siendo sometida al tratamiento para vencer esta maldita enfermedad acompañada por Raúl Prieto y Belén Esteban. Visiblemente más delgada, la periodista necesitaba de la ayuda de sus amigos para entrar en el coche y marcharse así a su casa.

Lo cierto es que llevamos varios meses sin ver a Mila Ximénez en los platós de televisión, pero está demostrando una fortaleza bestial en su lucha contra el cáncer y son muchas las personas que se están volcando en ella para que no se sienta sola ni un solo momento.













Además de sus amigos, también hemos visto como sus hermanos no se separan de su lado. No corren buenos tiempos para la periodista, pero lo cierto es que Mila están luchando contra todo para recuperarse lo antes posible y poder vencer su lucha contra el cáncer pronto.

La sorpresa de Mila Ximénez

A pesar de que Mila Ximénez está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, la periodista ha querido reconocer una cosa buena que se lleva de esta situación, y es haberse dado cuenta de que está rodeada de muchas personas que no la dejan sola ni un instante. "Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan", ha señalado la colaboradora.

Estas palabras han sido concedidas al diario ABC, donde se ha querido mostrar optimista a pesar de la situación que está atravesando. La enfermedad de Mila Ximénez provocó cierta sensación de frío en el plató de 'Sálvame' en el momento que lo comunicó, ya que muchos colaboradores del programa no pudieron ocultar su emoción al escuchar a la compañera con la que tantas tardes, tertulias y también polémicas habían compartido.









Mila Ximénez: «Estar cuidada por los míos es el mejor regalo» https://t.co/XlIjxjIHzj vía @ABC_gente — Anabel Blanco (@Hanbel59) May 18, 2021





Mila Ximénez es una de las piezas claves en la historia de 'Sálvame' y también en otros muchos programas de Telecinco. Por ejemplo, 'Gran Hermano VIP', donde estuvo no hace mucho tiempo y protagonizó un concurso que todavía es recordado por los seguidores más fieles del programa.