Mila Ximénez: el nuevo tratamiento con el que espera derrotar al cáncer que padece

Mila Ximénez tiene razones para la esperanza en la lucha contra el cáncer que padece. Según ha podido saber la revista ‘Lecturas’, de la que Ximénez es colaboradora, la tertuliana de Sálvame habría recibido “noticias esperanzadoras” tras el breve ingreso hospitalario en el que se sometió a una pruebas de gran importancia. De esta manera, Mila estaría a punto de comenzar una nueva etapa en su combate contra la enfermedad.

El nuevo tratamiento abriría una nueva ventana de posibilidad que ha sido acogida con alegría por todos los amigos y familiares de la periodista. Gracias a Dios, el ingreso que asustó a todos sus seguidores la semana pasada, ha quedado en una buena noticia, como ya adelantaron todos los compañeros que pasaron por el centro médico.

Esta buena noticia llega poco después de que Ximénez fuese informada de una pequeña complicación. “Se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Me van a hacer TAC y dependiendo de eso, tomaré una decisión”, explicó la colaboradora de ‘Sálvame’. Mila acababa de reaparecer en el programa de Telecinco y esta mala noticia la obligaba a volver a desaparecer por un tiempo.

Sin embargo, la actitud de Mila, pese a las informaciones que hablaban sobre su cansancio, sigue intacta. “Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla. El camino está siendo largo y jodido”, explicaba Ximénez a su círculo más cercano. “Por Alba voy a luchar sin tregua, para darle el regalo que se merece: vencer esta batalla que estoy librando”, anunciaba Mila con rotundidad.

Terelu Campos, un apoyo incondicional para Mila

Terelu Campos rompía su silencio sobre el estado de salud de Mila Ximénez y revelaba ante la prensa cómo se encontraba la colaboradora de 'Sálvame'. Terelu quiso tranquilizar a todo el mundo después de haber visto a su amiga y compañera. Campos es una de las más implicadas en el seguimiento de la evolución del cáncer contra el que está luchando Mila. Cabe recordar que Terelu sabe lo que es lidiar contra esta enfermedad.

La colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez, fue ingresada a comienzos de la semana pasada en el hospital de la Luz de Madrid. Es en este centro hospitalario es donde está siendo tratada del cáncer que padece y su ingreso llegaba tras varias semanas sin aparecer en el plató de 'Sálvame'. Todos sus compañeros quisieron mandarle grandes muestras de cariño desde el plató y otro cuantos se acercaron hasta el hospital para visitar a la periodista.

Un ejemplo fue el de Terelu Campos, que no dudó en romper su silencio para hablar sobre el estado de salud de Mila Ximénez. “Gracias a Dios está bien, de verdad. Podéis quedaros tranquilos. Está bien. Había que pasar una serie de pruebas que era mejor hacer en el hospital y no hay nada más. Está bien y ha dormido bien y ha comido bien y todo bien”, comentaba la colaboradora de ‘Viva la vida’ ante los medios de comunicación.

Durante las últimas semanas se han producido muchos rumores sobre el verdadero estado de salud de la periodista, sobre todo a raíz de su última aparición delante de las cámaras en la que reconoció que si la evolución no era positiva dejaría el tratamiento al que se está sometiendo: "He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero no puedo". "Si a mí me dicen que esto va para larguísimo y que los tratamientos no se sabe si van a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien".





