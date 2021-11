Miguel Bosé para los pies a Cristina Pardo en plena entrevista tras cabrearse con una pregunta: "Estás sorda"

Miguel Bosé ha estado este miércoles en el programa de La Sexta 'Más vale tarde', presentado de lunes a viernes en el canal de Atresmedia por Cristina Pardo e Iñaki López.

Durante la entrevista, el reconocido artista ha repasado algunas claves de su nuevo libro, y también ha sido preguntado por algunos de los asuntos más polémicos que han rodeado su día a día en los últimos meses. En este capítulo, su postura sobre el coronavirus ha copado muchos titulares que han dado la vuelta al mundo.

En este sentido, Miguel Bosé protagonizó hace unos meses una entrevista, también en La Sexta, con Jordi Évole, en la que repasó todos los planteamientos que había defendido sobre el virus que a comienzos del pasado año 2020 cambio la vida de todo el mundo.

Tras la emisión del programa, Bosé reapareció públicamente en el mes de abril y no tuvo reparo en valorar el resultado de su entrevista en 'Lo de Évole', e incluso desveló cuál es su verdadera relación con el presentador catalán. En este sentido, la valoración del artista no fue de lo más positiva, señalando que hay ciertos aspectos sobre los que no está nada contento.









"El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Manifesté que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le expresé, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto", comentaba en el canal de televisión catalán Tevecat.

Algo a lo que el propio Évole respondía en una entrevista en 'Espejo Público', de Antena 3. “No quiero entrar a polemizar con Miguel. La entrevista la hicimos como hemos hecho todas las entrevistas que hacemos. Evidentemente, hay una edición, pero te puedo garantizar que si ves los brutos, las opiniones de Miguel Bosé no están para nada tergiversadas. No lo hemos hecho nunca y muchos menos lo íbamos a hacer con Miguel Bosé”.

Cristina Pardo y la voz de Miguel Bosé

Parece que aunque han pasado varios meses desde el encuentro entre el periodista y el artista en México, Miguel Bosé no ha cambiado de opinión y no quiere saber del periodista catalán. Por Évole le ha preguntado Cristina Pardo en este encuentro. Ante la pregunta, Miguel Bosé ha querido evitar pronunciarse al respecto esquivando las preguntas como si no supiese de quién estaba hablando.

Miguel Bosé "quién es @jordievole y a Cristina Pardo : "Estás sorda" pic.twitter.com/9KofuXyFO1 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 10, 2021

Sin embargo, uno de los momentos más tensos ha llegado cuando Cristina Pardo le ha preguntado sobre el estado de su voz, tan comentado durante sus apariciones en la fase más aguda de la pandemia. En este sentido, el artista se ha mostrado molesto con la pregunta y ha respondido con otras cuestiones, incluso le ha llegado a preguntar si estaba sorda. Por último, Bosé ha concluido esta cuestión con la siguiente frase. "No dan su brazo a torcer aunque les maten", frase que ha generado más dudas que certezas.